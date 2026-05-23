Apple arbeitet offenbar an neuen Over-Ear-Kopfhörern und bereitet den Marktstart vor. Ob es sich dabei um neuen Apple-Kopfhörer oder Over-Ears unter dem Beats-Markennamen handelt, bleibt abzuwarten.

Neue Apple Over-Ear-Kopfhörer tauchen in FCC-Datenbank auf

Die Datenbank der Federal Communications Commission (US-Behörde, die die Kommunikationswege regelt) hat Dokumente zu einem bislang unveröffentlichten Apple Produkt mit der Modellnummer A3577 veröffentlicht, bei dem es sich um „Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer“ handelt. Um die kürzlich auf den Markt gebrachten AirPods Max 2 handelt es sich dabei nicht, diese tragen die Modellnummer A3454.

Vielmehr Details geben die Dokumente nicht her. Weitere Dokumente zum Produkt 3577 werden aufgrund eines Vertraulichkeitsantrags vorübergehend zurückgehalten. Dies ist ein normales Vorgehen seitens Apple i Vorfeld einer Produktanmeldungen bei der FCC. Eine Abbildung, die die Position des FCC-ID-Etiketts auf dem Produkt zeigt, scheint eine generisch aussehende Kopfhörer-Ohrmuschel ohne identifizierende Designmerkmale darzustellen.

The FCC has just leaked an upcoming Apple product A3577 – „Bluetooth over-ear headphones“ was just spotted in the FCC database pic.twitter.com/41yRWnodOM — Aaron (@aaronp613) May 22, 2026

Neue Apple Over-Ears? Oder Beats Over-Ears? Nachdem die AirPods Max 2 erst kürzlich auf den Markt gekommen sind, könnte es sich bei der Modellnummer A3577 um neue Beats Studio Pro handeln. Das aktuelle Modell feierte im Juli 2023 seinen Verkaufsstart (hier unser Test).