Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Düsseldorfer Unternehmen ein neues technisches Verfahren ins deutsche Mobilfunknetz bringt, um schnellere Uploads im 5G-Netz zu ermöglichen. Die Upload-Geschwindigkeit im 5G-Netz steigt um 30 Prozent.

Vodafone macht schnellere Uploads im 5G-Netz möglich

Diejenigen, die größere Datenmengen nicht nur aus dem Internet herunterladen, sondern auch uploaden (z.B. Videos und Fotos in die Cloud oder in soziale Netzwerke hochladen), können ab sofort von höheren 5G-Upload-Geschwindigkeiten bei Vodafone profitieren.

Das neue Verfahren heißt ‚Uplink Carrier Aggregation mit TX-Switching‘ und kombiniert im 5G Standalone Netz mehrere Übertragungskanäle für den Upload. Kapazität und Verbindungstempo werden auf diese Art und Weise erhöht. Erste Live-Tests haben gezeigt, dass eine Steigerung von 30 Prozent erreicht werden konnte. Das tatsächliche Tempo ist von mehreren Faktoren abhängig, unter anderem von der Auslastung des Netzes.

Ein paar Einschränkungen gibt es zum Start des Angebots allerdings noch. Das Bündelungsverfahren funktioniert derzeit ausschließlich mit den Xiaomi-Smartphones 15 Ultra und 17 Ultra in Verbindung mit Mobilfunk-Stationen auf Basis von Ericsson-Technologie. Vodafone macht weiter darauf aufmerksam, dass das Bündelungsverfahren standardisiert ist und künftig sicherlich weitere Smartphone-Hersteller auf die Technologie setzen.