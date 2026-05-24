Aus einem aktuellen Fundstück geht hervor, dass Apple im Vorfeld der Worldwide Developers Conference (WWDC) eine neue Subdomain namens genai.apple.com vorbereitet. Noch ist die Webseite nicht live und führt ins Leere, lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern, bis diese mit Inhalten gefüllt wird.

genai.apple.com zu Apples Nameservern hinzugefügt

Wenige Wochen vor der WWDC, auf der Apple Fortschritte zum Thema künstlicher Intelligenz vorstellen möchte, hat das Unternehmen die Subdomain genai.apple.com zu seinen Nameservern hinzugefügt. Aktuell betreibt Apple eine Webseite zu „Apple Intelligence“, allerdings ist unklar, welche Pläne man mit der neuen Subdomain verfolgt. Denkbar ist, dass Apple ein Pendant zu ChatGPT oder Claude ankündigt oder generell über die Einsatzmöglichkeiten von generativer KI auf iPhone, iPad, Mac und Co. informiert.

Seit längeren wird darüber spekuliert, welche neuen KI-Funktionen Apple im Zusammenhang mit den kommenden Systemupdates (Version 27) einführen wird. Zuletzt wurden bereits neue Bedienungshilfen, beispielsweise automatische Untertitel für mit dem iPhone aufgenommen Videos sowie Sprachsteuerung auf Basis natürlicher Sprache angekündigt.

Darüberhinaus wird über die vereinfachte Erstellung von Kurzbefehlen, neue Optionen zur individuellen Erstellen von Pässen in der Wallet-App, automatische Tab-Gruppen in Safari und mehr spekuliert.

Am 08. Juni 2026 (19:00 Uhr deutscher Zeit) lädt Apple zur Keynote und wird über die kommenden Softwareupdates informieren.