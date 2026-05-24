Wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“-Newsletter berichtet, überarbeitet Apple mit iOS 27 die AirPods-Einstellungen. Eine eigenständige AirPods-App ist nach aktuellem Stand nicht geplant, dafür wird der bisherige Einstellungsbereich aufgeräumt.

AirPods-Einstellungen werden aufgeräumt

Die AirPods-Einstellungen liegen seit jeher in einem eigenen Bereich der Einstellungen-App, der bei verbundenen Kopfhörern ganz oben auftaucht. Hier finden sich alle Einstellungen für die AirPods. Apple hat immer wieder neue Funktionen ergänzt, etwa Kopfgesten, die Hörhilfe oder die Schlaferkennung. Das Grundgerüst stammt allerdings noch von den ersten AirPods. Jede Erweiterung hat Apple an die bestehende Struktur angesetzt, womit das Ganze mit der Zeit unübersichtlich wurde.

Laut Gurman soll die neue Variante der AirPods-Einstellungen aufgeräumter sein und wichtige Funktionen sichtbarer darstellen. Den Schritt zu einer eigenen Begleit-App auf dem Home-Bildschirm, wie bei der Apple Watch und der Vision Pro, geht Apple bei den AirPods jedoch nicht. Die Konfiguration bleibt in der Einstellungen-App.

Die neue Oberfläche soll mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 eingeführt werden. Apple stellt die OS-Updates auf der WWDC am 8. Juni 2026 vor. Im Mittelpunkt der Keynote steht dieses Jahr eine Siri-App, die an einen modernen Chatbot erinnern soll. Apple setzt für die neue Siri auf eine Kooperation mit Google. So sollen Googles Gemini-Modelle das technische Fundament für die überarbeitete Siri-Version liefern.