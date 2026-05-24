Apples KI-Bildgeneratoren bekommen mit iOS 27 ein größeres Update. So berichtet Mark Gurman in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter, dass Apple die KI-Modelle hinter Genmoji und Image Playground überarbeitet und die Bildgenerierung bessere Ergebnisse erzielen soll.

Genmoji und Image Playground Update

Schon vor einigen Tagen hatte Gurman angedeutet, dass Image Playground in iOS 27 grundlegend umgebaut wird. Zur App sollen Modelle weiterer Anbieter dazukommen. Bisher steht nur ChatGPT als externe Quelle bereit. Hier soll es in iOS 27 Verstärkung geben, wobei Google mit seinen Nano-Banana-Modellen der heißeste Kandidat ist.

Image Playground soll jedoch nicht nur durch externe Anbieter besser werden, sondern auch dank Apples eigenen Modellen. Wie stark der Unterschied am Ende ausfällt, wird sich erst zur Vorstellung von iOS 27 zeigen. Gurman spricht jedenfalls nicht von einer kleinen Verbesserung, sondern von einem klaren Qualitätssprung.

Dazu passt ein weiterer Bericht aus den letzten Wochen, demzufolge Genmoji künftig eigenständig Vorschläge auf Basis der Fotomediathek und weiterer Kontextdaten erzeugen soll. Apple baut die Bildgenerierung im System also an mehreren Stellen gleichzeitig aus. Der Bedarf dafür ist offensichtlich. Image Playground und Genmoji sind im Dezember 2024 mit iOS 18.2 gestartet. Verglichen mit Midjourney, ChatGPT oder Stable Diffusion lagen die Ergebnisse von Image Playground weit zurück. Genmoji schnitt etwas besser ab, blieb aber ebenfalls hinter dem, was Apple-Nutzer von einem ausgereiften Produkt erwarten dürfen.

Wenn die neuen Modelle halten, was Gurman in Aussicht stellt, könnte Apple bei der KI-Bildgenerierung endlich auf einem Niveau ankommen, das den eigenen Ansprüchen entspricht. Vorgestellt wird iOS 27 voraussichtlich im Juni auf der WWDC.