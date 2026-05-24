Mit dem iPhone 17 Pro hatte Apple seine Clear Cases umgestaltet und an die Stelle des gewohnten MagSafe-Rings eine große weiße Fläche gesetzt, die einen Großteil der Rückseite bedeckte und damit für viele Käufer den eigentlichen Zweck einer transparenten Hülle zunichtemachte. Wie nun MyDrivers anhand von geleakten Drittanbieter-Hüllen zeigt, zeichnet sich eine Rückkehr zum klassischen MagSafe-Ring ab.

Rückkehr des MagSafe-Designs

Hintergrund der damaligen Umstellung war die neue Position des Apple-Logos beim iPhone 17 Pro. Es saß tiefer auf der Rückseite, mittig im rechteckigen Glaselement unterhalb des Kameraplateaus, und hätte hinter einem klassischen MagSafe-Ring gelegen. Apple entschied sich deshalb für die weiße Platte mit zentriertem Logo. In Foren und Reviews galt diese Lösung schnell als Kaufhindernis für alle, die ihre iPhone-Farbe durch die Hülle hindurch sehen wollten.

Die jetzt aufgetauchten Drittanbieter-Hüllen für das iPhone 18 Pro gehen einen anderen Weg. Der Magnetring ist am unteren Ende offen und gibt das Apple-Logo frei, ohne dass eine große weiße Fläche nötig wird. Zubehörhersteller orientieren sich bei der Vorproduktion regelmäßig an Apples Plänen aus der Lieferkette, weshalb das gezeigte Design einen Hinweis auf Apples eigenes Zubehör liefern dürfte. Erste Dritthersteller hatten diese Lösung sogar schon für das iPhone 17 Pro umgesetzt.

Die übrigen Details der Hüllen decken sich mit den bisherigen Berichten zur neuen iPhone-Generation. Das Standard-iPhone 18 soll eine vertikale Aussparung für ein Dual-Kamera-System haben. Das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max zeigen die breite horizontale Aussparung für das Kameraplateau, wie sie seit dem iPhone 17 Pro Standard ist.

Das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max werden zusammen mit dem ersten faltbaren iPhone im Herbst erwartet. Das Standard-Modell soll im Frühjahr folgen, zusammen mit dem iPhone 18e und dem iPhone Air 2.