Update 24.05.2026: Nur noch für kurze Zeit erhaltet ihr die Unlimited-Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 24,95 Euro. (/Update Ende)

Freenet haut aktuell einen richtig heißen Deal raus. Ihr erhaltet eine Unlimited Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 24,95 Euro. Einen besseren Deal haben wir ehrlicherweise in den letzten Monaten nicht erlebt. Solltet ihr derzeit nach einem echten Angebot Ausschau halten, so greift zu, bevor der Deal ausgelaufen ist.

Freenet: Unbegrenztes Datenvolumen mit Allnet-Flat im Telekom-Netz

Ab sofort und zeitlich befristet erhaltet ihr bei Freenet den Magnet Mobil M im Telekom-Netz radikal reduziert. Der Tarif kostet nur 24,95 Euro pro Monat und bietet euch eine echte Datenflat. Darüberhinaus enthält der Tarif eine Telekom-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming und mehr. Falls ihr denkt, dass der Tarif auf wenige MBit/s beschränkt ist, so müssen wir euch enttäuschen. Ihr erhalte eine echte 5G-Unlimited-Flat mit bis zu 300MBit/s.

Magenta Mobil M (Unlimited)

Unbegrenztes Datenvolumen

Telekom-Netz

Bis zu 300MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

eSIM und MultiSIM für z.B. Tablet oder Smartwatch möglich

HotSpot-Flat + VoLTE/WLAN-Call + Basic-Roaming

flexibler Vertragsstart wählbar

kostenlose Rufnummernmitnahme

24,95 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Das Angebot ist ab sofort und nur für kurze Zeit gültig. Bei Interesse greift direkt zu. Haltet in jedem Fall die Konditionen im Auge. Falls der monatliche Preis nach der Mindestvertragslaufzeit steigt, solltet ihr in jedem Fall en Kündigungszeitpunkt im Auge behalten.

>>> Hier geht es direkt zur Unlimited-Flat im Telekom-Netz <<<