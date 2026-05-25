Apple hat im ersten Quartal 2026 laut Counterpoint Research mehr Smartphones ausgeliefert als jeder andere Hersteller und damit erstmals einen Jahresauftakt als Marktführer abgeschlossen.

Wachstum gegen den Trend

Apple kam auf einen Anteil von 21 Prozent an den weltweiten Smartphone-Auslieferungen und legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9 Prozent zu, während der Gesamtmarkt um 3 Prozent zurückging. Samsung folgte knapp dahinter, ebenfalls bei 21 Prozent, mit weitgehend stabilen Stückzahlen. Auf den weiteren Plätzen rangieren Xiaomi mit 12 Prozent, OPPO mit 10 Prozent und vivo mit 7 Prozent. Für die drei chinesischen Hersteller lief das Quartal deutlich schlechter als gewohnt. Xiaomi verlor 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr, OPPO 4 Prozent und vivo 2 Prozent.

Apples Spitzenposition im Markenranking passt zu einem Ergebnis, das Counterpoint Anfang Mai gemeldet hatte. So war laut den Marktforschern das iPhone 17 im ersten Quartal das meistverkaufte Smartphone-Modell der Welt, wobei das gesamte iPhone 17 Lineup im Global Handset Model Sales Tracker die ersten drei Plätze belegte. Zudem hatte Apple-CEO Tim Cook erklärt, dass die iPhone 17 Familie die bisher erfolgreichste Modellreihe in der Geschichte von Apple sei.

Die Nachfrage nach dem iPhone 17 soll laut Counterpoint anhalten. Zudem kämpfen die anderen Hersteller stärker gegen die hohen Speicherkosten. Vollständig immun gegen die Marktlage ist Apple zwar nicht, allerdings dürfte die Größe dem Unternehmen mehr Verhandlungsspielraum bei den RAM-Zulieferern verschaffen, als es bei den meisten Android-Herstellern der Fall ist. Mit einer stabilen Preisgestaltung hat Apple einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz, die Preiserhöhungen vornimmt.