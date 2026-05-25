Je weiter wir uns auf den Sommer zubewegen, desto länger werden die Tage und desto häufiger zeigt sich die Sonne. Die sportlichen Aktivitäten werden verstärkt nach draußen verlagert. Nichtsdestotrotz kann es Gründe geben, auch weiterhin – zumindest partiell – indoor zu trainieren. Auf zwei, drei Aspekte, die es beim Indoor-Training zu beachten gibt, möchten wir kurz und knapp eingehen. Natürlich lässt sich der Ernährungsaspekt auch auf das Outdoor-Training anwenden.

Indoor Rad-Training: Welche Accessoires machen Sinn?

Je nach Belieben, Platz und Budget kann man das eigene Sportzimmer bzw. sein Home-Gym ausbauen. Zum Teil entstehen heutzutage beachtliche „Gym-Caves“ mit Hantelbänken, freien Gewichten an Kurz- und Langhanteln, ganzen „Käfigen“ mit allen möglichen Stationen. So muss man nicht mehr zwingend ins Fitness-Studio, sondern hat alles direkt zuhause. Neben Hantel-Trainings setzen viele Nutzer daheim auch auf ein ambitioniertes Ausdauertraining. Doch was sollte man beim Radfahren, Laufen oder Rudern im Indoor-Bereich beachten? Was macht wirklich Sinn? Was ist „muss“ und was ist „kann“?

Exemplarisch blicken wir auf das Indoor-Radtraining. Vor Kurzem sind wir schon sehr ausführlich auf den Wahoo HEADWIND eingegangen, der dafür sorgt, dass der Körper während eines Trainings nicht überhitzt. Vielmehr gibt der smarte Ventilator gezielt kühlende Luft auf den Körper des Sportlers ab. Dabei kann er nicht nur manuell reguliert werden, sondern bedient sich an verschiedenen Parametern (Herzfrequenz, Leistung, Körperkerntemperatur), um den Luftstrom zu regulieren.

Ein Ventilator bzw. der Wahoo HEADWIND sind für uns ein „Muss“, um beim ambitionierten Indoor-Sport den Körper zu kühlen. Ebenfalls in die Kategorie „Muss“ fällt beim Indoor-Radtraining eine Unterlegmatte für die smarte Rolle. Ob das nun eine Wahoo-Matte ist, die gute alte Iso-/Yogamatte oder die Waschmaschinenplatten aus dem Baumarkt, ist schlussendlich egal. Ein geeigneter Untergrund macht Sinn, um den Bodenbelag zu schonen, Schweißtropfen auf zu fangen und als Trittschutz für die Rennradschuhe bzw. deren Schuhplatten zu fungieren.

Ebenfalls in die Kategorie „Muss“ fällt das Thema Ernährung. Ihr solltet bei einem ambitionierten Training bzw. generell beim Training ausreichend Flüssigkeit zu euch nehmen und eurem Körper ausreichend Energie zuführen. Hier gibt es „unendliche“ Möglichkeiten. Ihr könnt euch euer eigenes „Menü“ Zusammenstellen und auf die klassische Banane, zuckerhaltige Getränke, Müsli-Riegel aus dem Supermarkt etc. zurückgreifen.

Alternativ gibt es mittlerweile unzählige Anbieter von Iso-Drinks, Müsliriegeln, Gels etc. pp. Wenn man sich im Internet umguckt, findet man zahlreiche Anlaufstellen für Training, Regeneration dun tägliche Energie. Zuletzt waren wir kreativ unterwegs und haben eine einfache Snack-Idee umgesetzt. Konkret gab es einen knackigen Erdnuss-Schoko-Riegel (hier das Rezept als PDF) ohne zugesetzten Zucker „auf die Gabel“, der sich mit wenigen Zutaten zubereiten lässt. Die Basis bildete pflanzenbasiertes Complete Chocolate Shake Pulver, das Proteine, Ballaststoffe sowie Vitamine und Mineralstoffe kombiniert und sich gut für Rezeptideen dieser Art eignet. Für die Erholung gibt es beispielsweise hier etwas.

Was empfiehlt sich noch fürs Indoor-Training? Wir denken hier an eine Ablagemöglichkeit für Tablet, Smartphone, Fernbedienung, Getränk, Gel, Handtuch, Kopfhörer etc. Das kann natürlich ein ausrangierte Bügelbrett sein, oder eben ein KICKR DESK von Wahoo oder eine andere Ablage. Reicht euch das Tablet für eure Bike-App? Oder möchtet ihr euch in Kombination mit einem großen TV in die nächste Runde legen? Wie gesagt, alles kann. Nichts muss.