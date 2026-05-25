Apple arbeitet offenbar an einer nativen Unterstützung von Google Cast und weiteren Streaming-Protokollen. Das Ganze könnte mit dem Update auf iOS 27 integriert werden. Inwiefern AirPlay systemweit ersetzt oder ergänzt wird, bleibt abzuwarten.

iOS 27 soll Google Cast und andere Streaming-Protokolle unterstützen

Mark Gurman von Bloomberg berichtet in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters davon, dass Apple als Reaktion auf das „Gesetzt über digitale Märkte“ in der Europäischen Union an einer Möglichkeit arbeitet, AirPlay systemweit durch andere Streaming-Protokolle von Drittanbietern zu ersetzen bzw. zu ergänzen. Diese Funktion könnte analog zu den alternativen App Stores zunächst nur in der EU und nicht weltweit eingeführt werden.

Apple könnte AirPlay als systemweite Standardeinstellung aufgeben, und alternative Streaming-Protokolle könnten – beginnend mit iOS 27 – nativ auf iOS zugreifen. Es heißt

Wie ich erfahren habe, integriert Apple im Bestreben, die jüngsten Anforderungen des Digital Markets Act der Europäischen Union zu erfüllen, in iOS 27 Unterstützung für AirPlay-Streaming-Alternativen von Drittanbietern. Dies bedeutet, dass externe Dienste – wie etwa Google Cast – von den Nutzern als Standardlösung festgelegt werden können, um Videos, Fotos und Audioinhalte von einem Apple-Gerät auf einen Lautsprecher oder Fernseher zu übertragen.

Google Cast (ehemals Chromecast) ist zweifellos das populärste Drittanbieter-Protokoll, das hiervon profitieren würde. Dennoch bedeutet dies theoretisch, dass jeder Hersteller von Smart Speakern oder Streaming-Geräten eine native Integration in iOS anbieten könnte, ohne AirPlay unterstützen oder auf Bluetooth angewiesen sein zu müssen.