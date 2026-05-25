Apple hat mit dem iPhone 17e Anfang März ein Gerät vorgestellt, das auf dem Papier ungewöhnlich viel für seinen Preis bietet. A19-Chip, 48-MP-Kamera, MagSafe, Ceramic Shield 2, 256 GB Speicher ab Werk, alles für 699 Euro. Wer das mit dem iPhone 16e vergleicht, das ohne MagSafe auskommen musste und nur 128 GB mitbrachte, sieht einen deutlichen Sprung.

Aber ein Datenblatt erzählt nicht die ganze Geschichte. Die spannende Frage ist, wie sich das iPhone 17e im Alltag schlägt und wo die Kompromisse liegen, die Apple bei einem Gerät unter 700 Euro eingehen muss.

Der A19-Chip ist derselbe wie im iPhone 17

Das ist der vielleicht überraschendste Punkt am iPhone 17e. Apple verbaut hier nicht etwa einen älteren Chip oder eine abgespeckte Variante, sondern denselben A19-Prozessor, der auch im regulären iPhone 17 steckt. In Kombination mit 8 GB RAM reicht das für alle Alltagsaufgaben und auch für Apple Intelligence, das ohne ausreichend RAM nicht funktioniert.

Was das konkret bedeutet ist, dass das iPhone 17e in puncto Rechenleistung und KI-Fähigkeiten auf Augenhöhe mit dem deutlich teureren iPhone 17 spielt. Der Unterschied liegt woanders.

Wo Apple beim iPhone 17e spart

Das Display ist das offensichtlichste Zugeständnis. Das iPhone 17e kommt mit einem 6,1-Zoll-Super-Retina-XDR-Display, das zwar scharf und farbtreu ist, aber auf ProMotion verzichtet. Das heißt, die Bildwiederholrate bleibt bei 60 Hertz statt der 120 Hertz, die man vom iPhone 17 Pro oder dem regulären iPhone 17 kennt. Im direkten Vergleich fällt das beim Scrollen auf, vor allem wenn man vorher ein 120-Hertz-Gerät benutzt hat. Wer allerdings von einem iPhone 12 oder 13 kommt, wird den Unterschied nicht bemerken.

Die Kamera ist ein ähnlicher Kompromiss. Die 48-MP-Fusion-Kamera ist gut und bietet einen 2-fach-Telezoom in optischer Qualität, aber es gibt nur eine Linse auf der Rückseite. Kein Ultraweitwinkel, kein dediziertes Teleobjektiv. Für die meisten Fotos im Alltag reicht das völlig aus, für Landschaftsaufnahmen oder Nachtfotografie auf Profi-Niveau eher nicht.

Auch beim Gehäuse zeigt sich der Preisunterschied. Das iPhone 17e setzt auf ein schlichtes Design in Schwarz, Weiß und dem neuen Hellrosa, mit mattem Finish. Es sieht gut aus, fühlt sich solide an, ist aber nicht das Aluminium-Unibody-Gehäuse des iPhone 17 Pro.

MagSafe ist endlich dabei

Beim iPhone 16e fehlte MagSafe noch, und das war für viele ein echtes Argument dagegen. Wer sein iPhone kabellos laden wollte oder MagSafe-Zubehör wie Kartenfächer, Ständer oder Ladepads nutzte, musste zum teureren Modell greifen. Das iPhone 17e schließt diese Lücke. MagSafe funktioniert vollständig, inklusive schnellem kabellosem Laden und Kompatibilität mit dem gesamten Zubehör-Ökosystem.

Das macht das Gerät auch bei Handyhüllen für das iPhone 17e flexibler. MagSafe-kompatible Hüllen halten magnetisch am Gerät, lassen sich leicht wechseln und blockieren das kabellose Laden nicht. Wer zwischen verschiedenen Looks wechseln will oder eine Hülle mit Kartenfach sucht, hat beim 17e jetzt dieselben Möglichkeiten wie bei den teureren Modellen. Auch Apple selbst und Apples-Tochterunternehmen Beats bietet Hüllen für das iPhone 17e an.

Das C1X-Modem ist Apples nächster Schritt

Ein Detail, das leicht untergeht, aber langfristig relevant ist. Das iPhone 17e ist mit Apples neuem C1X-Modem ausgestattet, das laut Apple doppelt so schnell sein soll wie das C1 im iPhone 16e. Apple entwickelt seit Jahren eigene Mobilfunkchips, um sich von Qualcomm zu lösen. Das iPhone 17 Pro und Pro Max nutzen weiterhin Qualcomms Snapdragon X80, aber die günstigeren Modelle dienen Apple als Testfeld für eigene Lösungen.

Für den Nutzer bedeutet das im besten Fall schnellere Datenverbindungen und bessere Energieeffizienz. Im schlechtesten Fall könnten erste Generationen eigener Modems noch nicht ganz an die Qualcomm-Konkurrenz herankommen. Erste Tests zeigen allerdings, dass das C1X im Alltag unauffällig arbeitet, also genau das tut, was ein gutes Modem tun soll.

256 GB Speicher als neuer Standard

Apple hat den Einstiegsspeicher des iPhone 17e auf 256 GB verdoppelt, ohne den Preis zu erhöhen. Das klingt nach einem kleinen Detail, ist aber im Alltag ein großer Unterschied. 128 GB waren bei Fotos, Videos, Apps und Offline-Musik schnell voll, besonders wenn man 4K-Videos in Dolby Vision aufnimmt, wie es das iPhone 17e kann.

256 GB reichen für die meisten Nutzer zwei bis drei Jahre problemlos aus, ohne ständig Speicher freischaufeln zu müssen. Zusammen mit der langen Update-Garantie, die Apple traditionell bei seinen iPhones bietet, macht das das iPhone 17e zu einem Gerät, das man realistisch vier bis fünf Jahre nutzen kann.

Ceramic Shield 2 schützt besser, aber nicht vor allem

Apple bewirbt Ceramic Shield 2 als dreimal kratzfester als die Vorgängergeneration. Zusätzlich sollen Reflexionen reduziert werden, was die Lesbarkeit bei Sonnenlicht verbessert. Das klingt vielversprechend und ist im Vergleich zu früheren SE- und e-Modellen ein deutlicher Fortschritt.

Trotzdem bleibt ein 699-Euro-Smartphone ein 699-Euro-Smartphone. Displaybrüche sind nach wie vor die häufigste Reparaturursache bei iPhones, und eine Reparatur kostet selbst beim günstigsten Modell schnell über 200 Euro. Wer sein iPhone 17e lange nutzen will, sollte deshalb von Anfang an eine Hülle einplanen, idealerweise eine mit erhöhtem Displayrand und Kameraschutz.

Für wen das iPhone 17e gedacht ist

Das iPhone 17e ist kein Kompromissgerät für Leute, die sich nichts Besseres leisten können. Es ist ein bewusster Einstieg in die aktuelle iPhone-Generation für Nutzer, die keinen Wert auf drei Kameralinsen, 120-Hertz-Display oder ein Titangehäuse legen, aber trotzdem aktuelle Software, einen schnellen Prozessor und lange Update-Versorgung wollen.

Typische Käufer sind Umsteiger von älteren iPhones wie dem iPhone 12 oder 13, die den größten Sprung bei Chip, Kamera und Speicher erleben werden. Oder Menschen, die ein zuverlässiges Zweitgerät brauchen. Oder schlicht alle, die 699 Euro statt 1.099 Euro ausgeben wollen, ohne das Gefühl zu haben, auf etwas Wesentliches zu verzichten.