Während die meisten Nutzer sicherlich dem Update auf iOS 27 entgegenfiebern, wird Apple im Herbst auch allen weiteren Systemen ein Update auf Version 27 verpassen. Unter anderem arbeitet Apple mit watchOS 27 am nächsten größeren Update für die Apple Watch und plant die Herzfrequenzmessung zu verbessern.

Apple arbeitet an verbesserter Herzfrequenzmessung in watchOS 27

Mark Gurman von Bloomberg berichtet mit der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters, dass watchOS 27 Verbesserungen bei der Herzfrequenzmessung der Apple Watch mit sich bringt. Der seit längerem kolportierte KI-Gesundheitscoach (Project Mulberry) soll allerdings noch etwas auf sich warten lassen.

Herzfrequenz-Tracking wird genauer

Gurman berichtet, dass watchOS 27 zwar keinen riesigen neuen Funktionsumfang mit sich bringen wird und der Fokus auf Stabilität, Performance und kleineren Verbesserungen liegt. Nichtsdestotrotz soll es punktuelle Verbesserungen geben. Unter anderem soll die Herzfrequenzmessung spürbar verbessert werden. Details zur konkreten Umsetzung nennt er nicht. Kritiker bemängeln seit Längerem, dass Konkurrenzgeräte wie WHOOP oder Oura durch häufigere Messintervalle granularere Einblicke liefern – Apple könnte hier nachziehen.

Project Mulberry: Erneute Verzögerung

Apples KI-gestützter Gesundheitscoach, intern unter dem Namen Project Mulberry bekannt, war ursprünglich für das überarbeitete Health-App-Redesign in iOS 26.4 geplant. Nach einem ersten Rückschlag wurde das Projekt auf iOS 27verschoben, die Ambitionen gleichzeitig zurückgeschraubt. Nun deutet Gurman an, dass auch dieser Termin nicht zu halten sein wird – die Funktionen sollen erst „später im iOS-27-Release-Zyklus“ erscheinen.

Konkret könnte das bedeuten: iOS 27.1 im Oktober, iOS 27.4 im Frühjahr 2027 – oder irgendwann dazwischen. Hintergrund der Verzögerung ist laut früheren Berichten, dass Apple das eigene Angebot intern noch nicht für wettbewerbsfähig gegenüber bestehenden Gesundheits-Abonnements wie WHOOP oder Google Fitbit hält.

Was Project Mulberry können soll

Der geplante KI-Gesundheitscoach soll Nutzern personalisierte Gesundheitsempfehlungen auf Basis ihrer Apple-Health-Daten geben. Auch die Möglichkeit, die Kamera zu nutzen, um etwa beim Training Echtzeit-Feedback zu erhalten, war Teil der ursprünglichen Vision. Das Feature soll langfristig mit einem kostenpflichtigen Apple Health+-Abo verbunden sein.

Es ist nach wie vor sehr gut möglich, dass die überarbeitete Health-App selbst bereits mit iOS 27 erscheint; Apples KI-Gesundheitscoach (und das darauf folgende Apple Health+-Abonnement) scheinen sich jedoch auf einen späteren Zeitpunkt im Veröffentlichungszyklus zu verschieben. Dies könnte iOS 27.1 im Oktober, iOS 27.4 im kommenden Frühjahr oder ein Zeitpunkt dazwischen sein.