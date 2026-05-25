In der aktuellen WhatsApp-Beta für das iPhone sind erste Hinweise auf eine neue Kontakte-Übersicht aufgetaucht. Wie WABetaInfo berichtet, sollen Nutzer mithilfe eines Kontakte-Hubs auf einen Blick sehen können, welche ihrer Kontakte gerade online sind oder kürzlich aktiv waren.

Kontakte-Hub mit Favoriten und Aktivitätsstatus

Bisher lässt sich der Online-Status eines Kontakts bei WhatsApp nur einsehen, indem man den jeweiligen Chat öffnet. Oben im Chatfenster zeigt der Messenger dann an, ob die Person gerade online ist oder wann sie zuletzt aktiv war. Eine zentrale Übersicht über mehrere Kontakte hinweg gibt es nicht.

Der neue Kontakte-Hub zeigt im oberen Teil die als Favoriten markierten Kontakte an, darunter die gerade aktiven Kontakte und anschließend jene, die zuletzt online waren. Aufgerufen wird die Übersicht über die Einstellungen der App. Natürlich bleiben auch hier die bekannten Datenschutzregeln bestehen. Wer den eigenen Online-Status für andere ausblendet, kann auch nicht sehen, ob andere Kontakte gerade online sind.

WABetaInfo konnte den Kontakte-Hub in der aktuellen Beta zwar manuell freischalten, aber bisher ist die Funktion für normale Nutzer und auch für Beta-Tester noch nicht aktiviert. Ein offizieller Veröffentlichungstermin steht nicht fest. Angesichts des bekannt zähen Roll-out-Tempos von WhatsApp könnte bis zum allgemeinen Start noch einige Zeit vergehen.