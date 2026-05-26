Ferrari hat den Luce enthüllt – das erste vollständig elektrische Fahrzeug der Marke, dessen Design maßgeblich von Apples ehemaligem Chefdesigner Jony Ive und seinem Partner Marc Newson vom Kreativkollektiv LoveFrom stammt. „Eine einheitliche Designsprache verbindet Exterieur, Interieur und Benutzeroberfläche mit Klarheit und verfeinerter Schlichtheit“, erklärt Ferrari.

Exterior: Fließend und unterbrechungsfrei

Das Äußere des Luce zeichnet sich durch eine „glatte, durchgehende und ununterbrochene“ Formensprache aus – Ferrari beschreibt den Wagen als „muschelartig“ mit „schwebenden aerodynamischen Front- und Heckflügeln“. Typisch für Ives Designphilosophie: keine unnötigen Linien, keine aufgesetzten Details – die Form folgt der Funktion, wirkt dabei aber gleichzeitig skulptural.

Interior: Analoges und Digitales im Einklang

Im Innenraum kombiniert Ferrari „präzisionsgefertigte mechanische Tasten, Regler, Schalter und Hebel“ mit multifunktionalen digitalen Displays – eine bewusste Abkehr vom reinen Touchscreen-Cockpit vieler Elektroautos. Das dreiarmige Lenkrad ist aus 100 Prozent recyceltem Aluminium gefräst.

Technische Daten

Der viertürige, fünfsitzige Luce wird von vier Elektromotoren angetrieben, die gemeinsam über 1.000 PS leisten. Eine 122-kWh-Hochkapazitätsbatterie versorgt die Motoren. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Wagen in 2,5 Sekunden. Eine dedizierte App ermöglicht die Steuerung von Klimaanlage und Ladeeinstellungen sowie die Überwachung des Fahrzeugstatus.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Der Einstiegspreis liegt bei 550.000 Euro in Europa. Die Produktion soll Ende 2026 anlaufen, in den USA wird der Luce im zweiten Quartal 2027 erhältlich sein.

Für Apple-Fans ist der Luce auch ein Stück weit eine Reminiszenz: Apple selbst hatte über ein Jahrzehnt an einem eigenen Elektroauto gearbeitet – das Apple Car-Projekt wurde jedoch Anfang 2024 endgültig eingestellt.