Passend zum heißen Wetter hat SIM.de seine Allnet-Flats eiskalt reduziert. Ab sofort und zeitlich stark befristet erhaltet ihr eine 25GB Allnet-Flat für nur 6,99 Euro pro Monat. Der einmalige Anschlusspreis entfällt. Reichen euch die 25GB nicht? Dann warten größere Allnet-Flats bei SIM.de auf euch, ebenfalls radikal im Preis reduziert.

25GB Allnet-Flat nur 6,99 Euro mtl. (kein Bereitstellungspreis)

SIM.de hat sein Mobilfunkportolio überarbeitet und an der Preisschraube gedreht. Alle Tarife kommen mit einer 5G-Datenflat (bis zu 50MBit/s), Telefon-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming und einem Preis, der bleibt – auch nach 24 Monaten. Realisiert werden die Tarife im Netz von o2.

Übersicht

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt der einmalige Bereitstellungspreis. Entscheidet ihr euch für die Tarife mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit, so wird ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro fällig. Die Aktion ist heute gestartet und endet bereits am kommenden Freitag (29.05.2026, 11 Uhr).

>>> Hier geht es zur SIM.de Aktion <<<