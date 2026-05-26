Apple hat vor wenigen Augenblicken die erste Beta zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 veröffentlicht. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.6 Update zu beschäftigen.

Apple gibt Beta 1 zu iOS 26.6 & iPadOS 26.6 frei

Ab sofort haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich mit der Beta 1 zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 zu beschäftigen. Nachdem kürzlich die finale Version von iOS 26.5, iPadOS 26.5 und Co. freigegeben wurde, geht es nun in die nächste Beta-Runde.

Am einfachsten installiert ihr die neue Beta 1 direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss allerdings eine Apple ID hinterlegt sein, die mit eurem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, welche Neuerungen die iOS 26.6 und iPadOS 26.6 mit sich bringen. Sobald erste Erkenntnisse vorliegen, werden wir nachberichten.