Bei der Test-Produktion des ersten faltbaren iPhone treten laut neuen Berichten aus der Lieferkette Probleme bei der Vormontage auf. Wie der Leaker Fixed Focus Digital auf Weibo schreibt, erreicht die Ausbeute in der sogenannten Surface-Mount-Technology-Phase bisher nicht die nötigen Werte. Der geplante Marktstart im Herbst soll aber noch nicht gefährdet sein.

Enge Toleranzen bei der Vormontage

Surface-Mount-Technology beschreibt jenen Fertigungsschritt, bei dem elektronische Bauteile direkt auf die Platinen aufgebracht werden, noch bevor das eigentliche Gerät zusammengesetzt wird. Bei einem so dünnen und mechanisch komplexen Produkt wie dem faltbaren iPhone sind die Toleranzen in dieser Phase deutlich enger als bei einem klassischen Smartphone.

Wenige Tage vor dem aktuellen Bericht hatte der Leaker Instant Digital über ein weiteres Problem berichtet. Demnach fällt auch das Scharnier des faltbaren iPhone in Apples internen Qualitätstests durch. Bei langen Testreihen mit häufigem Öffnen und Schließen hält die Mechanik die geforderten Standards angeblich nicht ein. In einem späteren Beitrag schob der Leaker nach, dass der Veröffentlichungstermin dadurch wohl nicht ins Wanken gerät. Die Serienfertigung soll im Juli anlaufen.

Mark Gurman von Bloomberg ging im April davon aus, dass das faltbare iPhone gemeinsam mit den iPhone 18 Pro Modellen im September auf den Markt kommt oder kurz danach folgt. Gurman schränkte allerdings ein, dass der Marktstart noch einige Monate entfernt ist, die Serienfertigung noch nicht hochgefahren wurde und der genaue Termin daher nicht feststeht.

Technisch soll das Gerät ein 7,8 Zoll großes Innendisplay und ein 5,5 Zoll großes Außendisplay bekommen, dazu den A20-Chip und das hauseigene C2-Modem. Statt Face ID ist Touch ID im Power-Button vorgesehen. Auf der Rückseite werden zwei Kameras erwartet. Der Preis liegt Gerüchten zufolge bei rund 2.000 US-Dollar.