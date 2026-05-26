In regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom über den Ausbau ihres Mobilfunk- und Festnetzes. Dieses Mal standen die Glasfaseranschlüsse im Fokus. Allein vergangenen Monat wurden 209.000 neue Anschlüsse errichtet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung um 42 Prozent.

Telekom errichtet 209.000 neue Glasfaseranschlüsse [April 2026]

Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen im April 2026 209.000 neue Glasfaseranschlüsse errichtet hat. Damit haben jetzt 13,2 Millionen Haushalte und Betriebe die Möglichkeit, Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu nutzen. Auch jenseits der reinen Glasfaser bleibt das Angebot flächendeckend stark: Mehr als 37 Millionen Haushalte können mit bis zu 100 Mbit/s surfen, rund 33 Millionen Haushalte mit bis zu 250 Mbit/s.

Wie wir es vom Bonner Unternehmen gewohnt sind, informiert die Telekom auch dieses Mal über die meistgenutzten Anwendungen. Wofür setzen Kunden ihre Bandbreite ein? Im Download liegen Unterhaltungs- und Videodienste vorn: MagentaTV belegt im April den ersten Platz, gefolgt von YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime.

Beim Upload dominieren Cloud-Dienste, Zusammenarbeit und Kommunikation. Google Cloud führt die Rangliste an, gefolgt von Amazon Web Services, Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp.