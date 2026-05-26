Bereits in den vergangenen Jahren hat Apple Chef Tim Cook zum Memorial Day einen passenden Beitrag auf X veröffentlich. Auch in diesem Jahr hat er den Memorial Day begangen.

Tim Cook gedenkt dem Memorial Day

Apple CEO Tim Cook hat auf X seinen jährlichen Gedenkbeitrag zum Memorial Day veröffentlicht und damit eine langjährige Tradition fortgesetzt, US-Soldaten an nationalen Gedenktagen zu ehren.

In diesem Jahr gab er zu verstehen, dass das Opfer der gefallenen Soldaten das Fundament der Freiheit sei, die wir heute genießen. Konkret schrieb er

An diesem Memorial Day erinnern wir uns an die vielen Menschen, deren Mut geprägt hat, wer wir als Nation sind. Ihr Opfer ist die Grundlage der Freiheit, die wir jeden Tag genießen, und wir sind dankbar für ihren Dienst.

Tim Cook pflegt seit Jahren die Tradition, nationale Gedenktage zu begehen und an Tagen wie dem Memorial Day und weiteren Gedenktagen kurze Botschaften zu veröffentlichen.