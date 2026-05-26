UGREEN hat neue Smart Tracker angekündigt. Konkret handelt es sich um FineTrack 2, FineTrack Mini 2 und FineTrack Duo. Diese punkten unter anderem mit der Kompatibilität zu Apples „Wo ist?“-Netzwerk und einer langen Batterielaufzeit. Die neuen Modelle sind ab sofort bei Amazon erhältlich.

UGREEN FineTrack Mini 2 und FineTrack 2

Blicken wir zunächst auf den FineTrack Mini 2 und FineTrack 2. FineTrack Mini 2 ist der ideale Begleiter im Alltag. Er bietet eine Lautstärke von 110dB, damit ist er fast doppelt so laut wie ein Apple AirTag (ungefähr 60dB). Von daher dürfte er auch in lauten Umgebunden gut hörbar sein. Verbaut ist ein 600mAh Akku, der laut Hersteller für eine Akkulaufzeit von fünf bis sieben Jahren sorgen soll. Dank IP68 Zertifizierung ist der Smart Tracker ziemlich robust und übersteht einen 60 Minuten Tauchgang in bis zu zwei Metern Tiefe.

UGREEN FineTrack Mini 2 kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Schlüsselfinder mit 110dB... Leicht zu finden – lauter Ton & reflektierendes Design: Ein eingebauter Lautsprecher erzeugt bis...

IP68 wasserdicht & staubdicht: Dieser Tracker ist nach IEC 60529 mit IP68 zertifiziert – das...

Unterstützung des Apple „Wo ist?“-Netzwerk sowie fluoreszierende Akzente auf der Oberflächen (um den Tracker im Dunkeln besser finden zu können), runden den Funktionsumfang ab.

Der FineTrack 2 bietet die gleichen Features wie das Mini-Modell in einem runden Formfaktor. Passend zum Fußball-Sommer erinnert das Design zudem an einen Fußball.

UGREEN FineTrack 2 Fußball kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Schlüsselfinder mit 110dB... Kugelförmiges Design & leichtes Aufhängen: Triff den weltweit ersten Ortungsgerät in Form eines...

Extra lauter 110 dB Alarmton: Ein eingebauter Lautsprecher liefert bis zu 110 dB – deutlich lauter...

UGREEN FineTrack Duo

Während UGREEN FineTrack Mini 2 und FineTrack 2 „nur“ mit dem Apple „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel ist, unterstützt der UGREEN FineTrack Duo zusätzlich den Google Find Hub, wodurch er sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten kompatibel ist. Zudem verfügt der Duo über einen wiederaufladbaren Akku, der mit einer vollen Ladung bis zu 12 Monate Betrieb ermöglicht. Zusätzlich ist der FineTrack Duo nach UL4200A zertifiziert. Das attestiert dem Gerät ein kindersicheres Design. Mit einem integrierten 80 dB Lautsprecher bietet er zudem eine akustische Unterstützung bei der Suche nach persönlichen Gegenständen.

Preis & Verfügbarkeit

Zunächst einmal die gute Nachricht. Alle drei neuen Smart Tracker sind ab sofort erhältlich. UGREEN FineTrack Mini 2 kostet im 4er Pack 39,99 Euro und der FineTrack 2 kostet einzeln aktuell 14,99 Euro. UGREEN FineTrack Duo kostet im 4er Pack derzeit 29,97 Euro.