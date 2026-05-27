Anfang dieses Jahres hatte Apple den AirTag 2 auf den Markt gebracht. Nun hat das Unternehmen aus Cupertino das zweite Firmware-Update veröffentlich. Nachdem vor Wochen bereits die Firmware 3.0.45 freigegeben wurde, steht ab sofort das Firmware-Update 3.0.49 auf den Apple Servern bereit.

Apple veröffentlicht Firmware-Update 3.0.49 für AirTag 2

Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Apple Firmware-Udpates für sein Zubehör. Ab sofort steht ein frisches Update für die AirTags 2 zur Verfügung, die Anfang diese Jahres auf den Markt gebracht wurden.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, welche Verbesserungen das Update auf Version 3.0.49 mit sich bringt. Release-Notes hat Apple bis dato nicht veröffentlich. Da Apple keine neuen Funktionen angekündigt hat, gehen wir ausschließlich von Bugfixes und Leistungsverbesserungen aus. Mit dem Update auf Version 3.0.45 hatte Apple zuletzt den Ton zur unerwünschten Nachverfolgung aktualisiert, damit ein unbekanntes AirTag bei der genauen Suche einfacher gefunden werden kann.

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Ihr könnt die Firmware eures AirTags checken, indem ihr die App „Wo ist?“ öffnet, zum Tab „Objekte“ wechselt, einen AirTag aus der Liste auswählt und auf den Namen des AirTags tippt, um dessen Firmware-Version anzuzeigen. Apple hat keine Vorgehensweise veröffentlich, um das Update zu erzwingen. Das Firmware-Update installiert sich mit der Zeit automatisch „over the air“ über ein verbundenes iPhone.