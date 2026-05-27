Apple hat seinen Store am Passeig de Gràcia in Barcelona nach rund drei Monaten Umbauzeit wieder geöffnet. Die Straße zählt zu den bekanntesten der Stadt, und die Filiale dort gilt seit ihrer Eröffnung im Jahr 2012 als eine der schönsten Adressen im weltweiten Apple-Retail-Portfolio. Verändert hat sich vor allem der zentrale Innenraum.

Apple Passeig de Gràcia

Die Filiale liegt in einem historischen Bankgebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die markante Steinfassade gehört zum Erscheinungsbild der Filiale und blieb beim Umbau erwartungsgemäß unangetastet. Apple konzentrierte sich auf das Innere, wo nun nicht mehr eine große Videowand die Kunden empfängt. An ihrer Stelle hat Apple eine neue Pickup-Station eingerichtet, an der Kunden ihre online bestellten Produkte in Empfang nehmen können.

Der spanische Blog Applesfera bietet einige Impressionen der umgebauten Filiale am Passeig de Gràcia. Hierbei zeigt sich, dass im Zuge des Umbaus auch die Indoor-Bäume und die hölzernen Sitzwürfel verschwunden sind, die zuvor um die Videowand herum gruppiert waren. Damit löst Apple in Barcelona Stück für Stück das alte Forum-Konzept ab, das vor einigen Jahren noch als Herz vieler Flagship-Stores galt. Die Pickup-Station ist eines der jüngsten Designelemente im Apple-Retail-Baukasten. Dass sie hier den prominentesten Platz im Store bekommt, sagt einiges darüber aus, welchen Stellenwert das Online-Bestellgeschäft bei Apple inzwischen hat.

Durch das Entfernen der großen Einbauten ist auch die markante gläserne Wendeltreppe wieder besser sichtbar, die zu den architektonischen Highlights der Filiale gehört. Hinzu kommt ein optisches Detail, das den Raum spürbar aufhellt. So wurde der Terrazzo-Boden, der zur Eröffnung verlegt wurde, in einem deutlich helleren Weiß überarbeitet.