Apple hat den Diebstahlschutz des iPhone in den vergangenen Jahren mehrfach erweitert, zuletzt mit dem Schutz für gestohlene Geräte. Diese Mechanismen helfen aber nur bedingt, wenn ein Dieb zugreift, während das iPhone gerade entsperrt ist. Im aktuellen iOS-Code stecken laut 9to5Mac erste Hinweise auf eine neue Diebstahlsicherung. Sie soll das iPhone automatisch sperren, wenn ein Dieb es dem Nutzer aus der Hand reißt.

Automatische iPhone-Sperre bei Diebstahl

Bisher hat Apple die Diebstahlsicherung des iPhone über mehrere Funktionen aufgebaut, darunter „Wo ist?“, die Aktivierungssperre und der Schutz für gestohlene Geräte. Zwar verzögert Apple kritische Änderungen an der Apple ID über Sicherheitsfristen, doch mit einem entsperrten Gerät lässt sich in kurzer Zeit erheblicher Schaden anrichten.

Das neue Feature greift zur Erkennung auf mehrere Signale zurück. Der Beschleunigungssensor des iPhone liefert hierbei das wichtigste Signal und registriert die typische Bewegung beim Entreißen aus der Hand. Bestätigt das System den Vorgang, sperrt es das iPhone sofort. Zusätzlich bezieht die Funktion die Entfernung zu einer gekoppelten Apple Watch ein. Bewegt sich das iPhone schlagartig von der Watch fort, ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass das Gerät nicht mehr in der Hand des Besitzers liegt.

In der finalen Version soll die Funktion auch dieselben Kontextregeln auswerten wie der Schutz für gestohlene Geräte. So wird geprüft, ob das iPhone mit einem bekannten WLAN verbunden ist und ob es sich an einem vertrauten Ort befindet. Sprechen diese Signale dafür, dass der Vorfall an einem unbekannten Ort stattfindet, sperrt sich das iPhone nicht nur, sondern beschränkt zusätzlich den Zugriff auf jene Bereiche, die auch der bestehende Schutz für gestohlene Geräte absichert.

Ein Zeitplan für die Veröffentlichung der neuen Diebstahlschutz-Funktion ist nicht bekannt. Die entsprechenden iOS-Codezeilen zeigen aber, dass Apple aktiv an der Funktion arbeitet.