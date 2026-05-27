Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko legt Apple seinen Podcast „After the Whistle with Brendan Hunt and Rebecca Lowe“ neu auf. Die dritte Staffel startet am 7. Juni.

Die Fußball-WM als Podcast

Das Konzept von „After the Whistle“ bleibt unverändert. Brendan Hunt, Mitschöpfer der Apple TV Serie „Ted Lasso“, der dort auch als Co-Trainer Beard zu sehen ist, trifft auf Rebecca Lowe, die seit Jahren die Premier-League-Übertragungen bei NBC Sports moderiert und bei der FOX-Sports-Berichterstattung zur WM 2026 als Co-Moderatorin zu sehen sein wird. Beide besprechen in Apples Fußball-Podcast wichtige Spiele, ordnen Schlüsselszenen ein und kommentieren auch, was abseits des Platzes passiert.

Hunt und Lowe haben das Format 2022 zur Männer-WM in Katar gestartet und 2023 zur Frauen-WM fortgesetzt. Die Mischung aus spürbarer Fußballbegeisterung und dem Humor, den Hunt aus „Ted Lasso“ mitbringt, hat dem Podcast eine treue Hörerschaft eingebracht. Apples Service-Chef Eddy Cue spricht in der Pressemitteilung von einer besonderen Dynamik zwischen den beiden, die das Format trägt.

„Wir freuen uns riesig, ‚After the Whistle‘ für eine dritte Staffel zurückzubringen“, sagt Eddy Cue. „Brendan und Rebecca haben die unglaubliche Fähigkeit, die Energie und Leidenschaft der Weltmeisterschaft einzufangen. Ihre einzigartige Chemie und ihre große Liebe zum Fußball machen diese Show zu einem absoluten Muss für Fans auf der ganzen Welt.“

In Deutschland ist der Podcast über Apple Podcasts und andere Plattformen abrufbar, wahlweise als Audio- oder Videoversion. Ein Trailer steht auf YouTube bereit:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Folgen erscheinen während der WM mehrmals pro Woche, jeweils in den Stunden nach besonders relevanten Spielen. Präsentiert wird die Staffel von Verizon und Apple News.