Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die erste Beta zu iOS 26.6 veröffentlicht. Um ehrlich zu sein, viele Neuerungen sind nicht an Bord. Eine Neuerung ist nun allerdings bekannt geworden. Euer iPhone informiert euch zukünftig bei Erreichen der maximalen Anzahl blockierter Kontakte.

iOS 26.6: Benachrichtigung bei Erreichen der maximalen Anzahl blockierter Kontakte

Aus dem Code der iOS 26.6 Beta 1 geht hervor, dass Nutzer zukünftig eine Warnung erhalten, wenn sie die maximale Anzahl blockierter Kontakte überschreiten. Es heißt

Sie haben die maximale Anzahl blockierter Kontakte erreicht. Um weitere Anrufer zu blockieren, entfernen Sie einen blockierten Kontakt in den Einstellungen.

Noch ist allerdings unklar, welche Obergrenze Apple ansetzt. In den sozialen Kontakten ist mal die Rede von 20.000, während andere Nutzer offenbar „schon“ bei 8.000 eine Warnung erhalten. Weitere Nutzer bekommen die Benachrichtigung bereits bei noch weniger blockierter Kontakte.

Die Grenze scheint zumindest irgendwie in den Tausender zu liegen, so dass die meisten Nutzer die Grenze vermutlich nicht erreichen. Wer jedoch regelmäßig Spam-Anrufer blockiert, könnte irgendwann an eine Grenze stoßen. Gut möglich, dass Apple in der finalen Version klar kommuniziert, wo die Grenze liegt.

Eure blockierten Kontakte findet ihr unter iPhone -> Einstellungen -> Apps -> Telefon -> Blockierte Kontakte.