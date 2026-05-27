Apple stellt die überarbeitete Siri in knapp zwei Wochen auf der WWDC26 vor. Bloombergs Mark Gurman erklärt nun in seinem „Power On“-Newsletter, wie die Oberfläche der neuen Siri aussehen wird und welche Farben Apple dafür einsetzt.

Farben aus dem WWDC-Logo, dunkles Design

Gurman hatte bereits zuvor berichtet, dass der Glow-Effekt im WWDC26-Logo den blinkenden Cursor der neuen Siri-Oberfläche andeutet. Sein aktueller Newsletter ergänzt das Bild um die genauen Farben und um den Hinweis, dass die neue Oberfläche unabhängig vom Anzeigemodus durchgängig dunkel gehalten ist. Gurman schreibt:

„Im April berichtete ich, dass die neue Siri-Oberfläche in den ersten Werbematerialien des Unternehmens zur Worldwide Developers Conference versteckt war – und Apple geht mit den neuesten Grafiken auf seinen Webseiten, die einen Vorgeschmack auf die Veranstaltung geben, noch einen Schritt weiter. Das neue Logo weist dieselben Farben auf, die auch in der Animation und den umgebenden Texteingabefeldern für Siri in iOS 27 zu sehen sein werden. Ein weiterer Aspekt, den Apple bei seinen Online-Materialien zur WWDC in diesem Jahr verfolgt, ist die Beibehaltung eines dunklen Designs. Das liegt daran, dass die neue Siri-Oberfläche – zumindest vorerst – dunkle Farben verwendet, ohne eine Option für einen hellen Modus. Die Such- oder Frage-Leiste oben in iOS 27 wird einen dunklen Hintergrund haben, mit einem Cursor, der in denselben Farben blinkt wie die Animationen in den neuesten WWDC-Grafiken.“

Die iOS 27 Siri ist weniger ein Update des bisherigen Sprachassistenten als ein kompletter Neuaufbau. Apple stellt den Assistenten auf große Sprachmodelle um und kombiniert dafür eigene Foundation Models mit einer angepassten Version von Google Gemini, die auf Apples Private Cloud Compute Servern läuft. Damit soll Siri wie bekannte Chatbots Fragen beantworten, mehrere Anfragen in einem Satz verarbeiten und über eine längere Unterhaltung hinweg den Kontext behalten. Apple liefert die neue Version zusätzlich als eigenständige App aus, in der sich frühere Chats speichern, durchsuchen und mit hochgeladenen Dokumenten oder Bildern erweitern lassen. Die Oberfläche orientiert sich dabei an der Dynamic Island, aus der Siri beim Aufruf herausfährt.