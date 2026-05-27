Erst vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, wonach Apple langfristig wieder auf Titan bei seinen Pro-iPhones setzen könnte. Jetzt folgt allerdings direkt der Dämpfer: Ein weiterer bekannter Leaker widerspricht dieser Einschätzung deutlich.

Laut dem Weibo-Leaker „Fixed Focus Digital“ ist eine Rückkehr zu Titan aktuell eher unwahrscheinlich. Der Grund soll vor allem in der Wärmeentwicklung moderner Smartphones liegen. Gerade mit Blick auf lokale KI-Funktionen und immer leistungsfähigere Chips brauche Apple Materialien mit möglichst guter Wärmeableitung – und hier habe Aluminium klare Vorteile.

Damit stellt sich der Leaker gegen frühere Aussagen von „Instant Digital“. Dieser hatte zuletzt behauptet, Apple arbeite bereits an einer verbesserten Titan-Legierung, um die Nachteile des Materials auszugleichen. Ziel sei es gewesen, die schlechte Wärmeleitfähigkeit von Titan zu verbessern und gleichzeitig das geringe Gewicht zu behalten.

Aluminium bleibt wohl vorerst die beste Lösung

Apple hatte Titan ursprünglich mit dem iPhone 15 Pro eingeführt und das Material damals stark beworben. Seit dem iPhone 17 Pro setzt der Konzern allerdings wieder auf Aluminium – offenbar genau wegen der besseren thermischen Eigenschaften.

Gerade kommende KI-Funktionen dürften die Geräte intern deutlich stärker belasten. Laut „Fixed Focus Digital“ sei das nicht nur ein Apple-Problem: Auch Android- und HarmonyOS-Hersteller würden zunehmend Aluminium bevorzugen, weil es Wärme effizienter ableitet.

Titan bleibt trotzdem ein Thema

Ganz abgeschrieben scheint Titan bei Apple aber trotzdem nicht zu sein. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass das Material weiterhin bei besonders dünnen oder faltbaren Geräten eingesetzt werden könnte. So wird etwa erwartet, dass Apples erstes Foldable-iPhone teilweise auf Titan setzt – vermutlich kombiniert mit anderen Materialien wie Aluminium oder Liquid Metal.

Langfristig könnte Apple also durchaus zu Titan zurückkehren – allerdings wohl erst dann, wenn die Probleme bei Kühlung und Produktion besser gelöst sind.

Aktuell spricht offenbar mehr für Aluminium als für ein großes Titan-Comeback bei den Pro-iPhones. Vor allem die steigenden Anforderungen durch KI und leistungsstärkere Chips machen eine gute Wärmeableitung immer wichtiger. Titan dürfte deshalb vorerst eher ein Spezialmaterial für besonders dünne oder faltbare Geräte bleiben – statt wieder zum Standard bei Apples Pro-Modellen zu werden.