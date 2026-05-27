Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Nun steht die nächste Challenge an. Passenderweise nutzt Apple den „Tag des Laufens“ am 03. Juni 2026 um euch zu motivieren.

„Tag des Laufens“: Neue Apple Watch Challenge steht an

Notiert euch schon einmal den 03. Juni rot im Kalender, um sportlich aktiv zu sein. Nachdem wir im Laufe des Jahres bereits mehrere Apple Watch Challenges gemeistert haben (los geht es traditionell im Januar mit der Neujahrs-Herausforderung), steht nun die nächste Herausforderung an.

Um die Herausforderung zu meistern, müssen Apple Watch-Besitzer am 3. Juni ein Lauftraining von mindestens fünf Kilometern (auch bekannt als 5k-Lauf) aufzeichnen. Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Medaille, sowie Sticker, die in iMessage und FaceTime verwendet werden können.