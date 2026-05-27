Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen zum 01. Juni 2026 die MagentaMobil Data Tarife aufwertet. Ohne Mehrkosten gibt es in allen drei Tarifstufen mehr Datenvolumen. Zudem macht die Telekom noch einmal auf ihre WM-Aktion aufmerksam.

Telekom: mehr Datenvolumen für die MagentaMobil Data Tarife

Die Telekom bietet seit vielen Jahren reine Datentarife an, die sich vor allem für mobiles Surfen und Streamen mit Tablet oder Laptop eignen. Genau diese „MagentaMobil Data Tarife“ werden nun aufgewertet.

Blicken etwas näher auf die „neuen“ Tarife. MagentaMobil Data S enthält künftig 10 GB für 14,95 Euro monatlich. MagentaMobil Data M bietet euch ab dem 01. Juni 40 GB für 19,95 Euro monatlich und der MagentaMobil Data L umfasst zukünftig 80 GB für 29,95 Euro monatlich. Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden profitieren von der Tarifaufwertung. Wer bereits einen MagentaMobil Data Tarif nutzt, muss nichts tun, um das erhöhte Datenvolumen zu erhalten. Die Aufwertung erfolgt automatisch. Alle Tarife bieten Zugang zum 5G-Netz, EU-Roaming und eine Hotspot-Flat.

Die Tarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar.

WM-Aktion

Gleichzeitig macht die Telekom noch einmal auf ihre WM-Aktion aufmerksam. Wer bis zum 8. Juni als Neukunde einen MagentaMobil M oder MagentaMobil L abschließt, erhält automatisch unlimitiertes Datenvolumen für 24 Monate und on top 240 Euro Cashback.

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