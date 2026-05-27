Nachdem die Telekom kürzlich über den Ausbau ihres Glasfasernetzes informiert hat, geht es nun mit dem Ausbau des Mobilfunknetzes weiter. Im Vergangenen Monat wurden 81 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen.

Telekom nimmt 81 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb

Es gibt eine frische Wasserstandsmeldung der Telekom. Im April 2026 wurden 81 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. . An 548 bestehenden Standorten hat die Telekom die Kapazität erhöht. Alle diese Maßnahmen zahlen auf das Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein. Die meisten neuen Standorte hat die Telekom in Baden-Württemberg (14) in Betrieb genommen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (13) und Bayern (12). Aktuell können bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

WM-Aktion: Unbegrenztes Datenvolumen in den MagentaMobil M und L Tarifen

An dieser Stelle möchten wir euch noch eimal auf die aktuelle WM-Aktion der Telekom aufmerksam machen. Wer bis zum 8. Juni als Neukunde einen MagentaMobil M oder MagentaMobil L abschließt, erhält automatisch unlimitiertes Datenvolumen für 24 Monate und on top 240 Euro Cashback. Natürlich könnt ihr auch passende Smartphones dazu bestellen.

Das unlimitierte Datenvolumen lässt sich auch auf Zweitgeräten nutzen. Im MagentaMobil M kann dafür eine MultiSIM für 6,95 Euro monatlich hinzugebucht werden. Im MagentaMobil L ist die MultiSIM bereits im Preis enthalten.

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