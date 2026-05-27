Die Fußball-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus und zahlreiche Unternehmen positionieren sich im Vorfeld mit ihren Angebote. Auch Waipu.tv mischt mit und bietet ab sofort eine 4,99 Euro Deal an. Parallel dazu erweitert der TV-Streaming-Anbieter sein Angebot um einen Sport-Modus, um euch die Tore schneller nach Hause zu bringen.

Waipu.tv Start: Jahrespaket inkl. Stick für nur 4,99 Euro mtl.

Ab sofort und zeitlich befristet, erhaltet ihr das waipu.tv Start-Jahrespaket für nur 4,99 Euro pro Monat inklusive dem waipu.tv Stick.

Waipu.tv Start

250+ Sender, inkl. 100+ New-TV-Kanäle

HD für öffentlich-rechtliche Sender und New-TV

Stream pausieren, spulen & neustarten

1 Stream, nur auf dem enthaltenen waipu.tv Stick nutzbar

waipu.tv Stick zur Miete im Preis enthalten

Laufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar

Sport-Modus

Waipu.tv sorgt dafür, dass ihr die Tore bei der WM schneller erleben könnt. Pünktlich zur Fußball-WM führt der TV-Streaming-Anbieter wieder den Sport-Modus für die Sticks und die Box ein. Dank der exklusiven Highspeed Technologie, die für die beschleunigte Übertragung der WM-Spiele aktiviert wird, fallen die Tore bei waipu.tv schneller. Der Sport-Modus ist auch für das Start-Paket inklusive waipu.tv Stick verfügbar.

Das Angebot auf einen Blick

waipu.tv Start-Jahrespaket inkl. waipu.tv Stick

nur 4,99 € pro Monat im Jahrespaket

Sport-Modus mit Low Latency-Technologie inklusive

Schnellere Tor-Momente zur Fußball-WM 2026

Ideal für alle Fußballfans

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