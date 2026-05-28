Amazon übernimmt den Apple-Satellitenanbieter Globalstar und hat darüber eine Vereinbarung zur Übernahme von Apples Anteil an dem Satellitenunternehmen getroffen.

Amazon übernimmt Apples Globalstar-Anteil im Rahmen eines Satellitendeals

Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass Amazon den Satellitenbetreiber Globalstar übernimmt. Mit der Übernahme sichert sich Amazon Frequenzlizenzen, Satelliten- und Bodeninfrastruktur und technisches Know-How, um das eigene LEO-Projekt auszubauen. Nun werden weitere Details bekannt.

Die Kollegen von PCMag haben eine Meldung an die US-Börsenaufsicht eingesehen. Aus dieser geht hervor, dass Amazon eine Fusionsstruktur einleitet. Das Unternehmen wird eine Tochtergesellschaft namens Grapefruit Acquisition Sub II gründen, um die Geschäftstätigkeit von Globalstar zu übernehmen. Diese neue Tochtergesellschaft wird anschließend auch Apples Anteile an Globalstar erwerben.

Apple hält 20 Prozent der Anteil und 20 Prozent der Stimmrechte an Globalstar Licensee LLC. Dabei handelt es sich wiederum um eine eine Globalstar-Tochtergesellschaft, die das Satellitensystem betreibt. Apple setzt seit mehreren Jahren auf Globalstar um für das iPhone und neuerdings auch für die Apple Watch Satellitenverbindungen zu realisieren (u.a. Notruf über Satellit).

Apple investierte im Jahr 2022 450 Millionen Dollar in Globalstar, um den Satellitenausbau zu finanzieren. Im Gegenzug erhielt Apple 20 Prozent der Anteile und 85 Prozent der Netzwerkkapazität von Globalstar.

Amazon und Apple haben parallel zur Übernahme eine Einigung erzielt, die vorsieht, dass Amazons Leo-Satellitennetzwerk weiterhin Satellitenfunktionen für Apple Nutzer zur Verfügung stellt.

Die Übernahme von Globalstar durch Amazon soll einen Wert von rund 11,57 Milliarden Dollar haben und voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen sein, sofern die behördliche Genehmigung erteilt wird.