Diejenigen, die regelmäßig die Anker-App nutzen, um zum Beispiel ihre SOLIX Balkonkraftwerke im Blick zu behalten, werden den digitalen Assistenten Anka vielleicht in den letzten Tagen bereits entdeckt haben. Nun ist dieser laut Release-Notes der Anker-App auch offiziell gestartet.

Anker startet digitalen Assistenten Anka

Der KI-gestützte Energieassistent Anka zeigt sich bei uns bereits seit mehreren Tagen in der Anker-App. Nun erfolgt der offizielle Startschuss durch Anker. Das Unternehmen hat seine App in Version 3.20.0 im App Store bereitgestellt. Es heißt

Wir präsentieren Anka, Ihren KI-gestützten Energieassistenten. Überprüfen Sie jederzeit Ihre Energiedaten, erhalten Sie Effizienzanalysen und personalisierte Nutzungsempfehlungen – alles durch natürliche Konversation. Derzeit verfügbar für unterstützte Solarbank-Modelle, mit baldiger Erweiterung auf weitere Modelle.

Darüberhinaus hat Anker Fehler beseitigt und die Leistung der App optimiert.