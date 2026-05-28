Apple hat vor wenigen Augenblicken die erste öffentliche Beta zu iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6 und tvOS 26.6 veröffentlicht. Damit können auch freiwillige Tester sich mit den kommenden Updates beschäftigen.

Public Beta ist: iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 und Co.

Ab sofort steht die Public Beta 1 zu iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6 und tvOS 26.6 auf den Apple Servern bereit. Damit haben nicht nur Entwickler (die Beta 1 erschien vor zwei Tagen), sondern auch Teilnehmer am Apple Beta Programm Zugriff auf die Vorabversion der kommenden X.6 Updates.

Viele neue Funktionen werdet ihr nicht finden. Apple arbeitet in erster Linie unter der Haube, beseitigt Fehler und optimiert die Leistung. Es gibt lediglich Hinweise darauf, dass Apple eine Benachrichtigung einführen wird, wenn die maximale Anzahl blockierter Kontakte erreicht wird.

Große Neuerungen spart sich das Unternehmen aus Cupertino für iOS 27 und Co. auf. Am 08. Juni werden wir im Rahmen der WWDC Keynote einen ersten Ausblick auf die kommenden Softwareupdates erhalten.