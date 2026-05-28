Apple TV erweitert sein Portfolio an Serien und kündigt die neuen Thriller-Serie „Last Seen“ mit Patrick Brammall in der Hauptrolle an. Der Startschuss der Serie fällt am 09. September 2026.

„Last Seen“ startet am 09. September auf Apple TV

Apple TV gibt einen ersten Einblick in die neue sechsteilige australische Thriller-Serie „Last Seen“. Ursprünglich hatte Apple TV die Serie vor rund zwei Jahren unter dem Titel „The Dispatcher“ angekündigt.

In der Hauptrolle ist der Gotham-Award-Gewinner Patrick Brammall zu sehen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Ryan David Jahn, dem Gewinner des CWA John Creasey Dagger Award, und wurde von dem gefeierten Drehbuchautor und Executive Producer Kris Mrksa adaptiert. „Last Seen“ spielt in Victoria, Australien, und wurde dort auch gedreht. Regie führte der Emmy-nominierte Filmemacher Christian Schwochow, der auch als Executive Producer fungierte.

Die Serie startet mit den ersten beiden Folgen dem 9. September auf Apple TV. Anschließend wird bis zum 7. Oktober 2026 jeden mittwochs eine neue Folge ausgestrahlt.

Worum geht es? Das Leben von Polizeidetektiv Ian Ridley (Brammall) zerbrach vor elf Jahren, als seine junge Tochter Maggie spurlos verschwand. Heute arbeitet er als Polizeidisponent, und nur seine unnachgiebige Weigerung, sich damit abzufinden, dass sie für immer fort sein könnte, gibt ihm Halt. Als er einen Notruf von einem Teenager-Mädchen erhält, von dem er überzeugt ist, dass es Maggie ist, ist er zu allem bereit, um sie zu finden und seine zerrüttete Familie wieder zu vereinen – koste es, was es wolle.