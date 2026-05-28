Anfang dieses Jahres hatte Apple TV bereits die zweite Staffel zu „Sugar“ angekündigt. Nun gibt es intensivere Einblicken in die Fortsetzung der Drama-Serie. Apple TV hat den offiziellen Trailer zu „Sugar – Staffel 2“ veröffentlicht. Starttermin ist der 19. Juni 2026.

„Sugar – Staffel 2“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV hat den Trailer zur zweiten Staffel von „Sugar“ veröffentlicht, dem gefeierten Neo-Noir-Krimidrama mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Gleichzeitig agiert Farrell als Executive Producer. Die achtteilige zweite Staffel von „Sugar“ startet am Freitag, den 19. Juni. Anschließend erscheint wöchentlich bis zum 7. August jeweils freitags eine neue Folge.

„Sugar“ ist eine moderne und einzigartige Interpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: die Detektivgeschichte. In der zweiten Staffel kehrt der legendäre Privatdetektiv und Filmkenner John Sugar aus Los Angeles zurück, gespielt von Farrell. Er übernimmt einen neuen Vermisstenfall – er sucht den älteren Bruder eines aufstrebenden Boxers – und setzt gleichzeitig die Suche nach seiner geliebten, vermissten Schwester fort. Als sich die Ermittlungen zu einer stadtweiten Verschwörung mit finsteren Absichten ausweiten, muss Sugar sich der Frage stellen: Wie weit würde er gehen, um das Richtige zu tun?