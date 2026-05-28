Wenige Tage vor der WWDC hat Bloombergs Mark Gurman Screenshots veröffentlicht, die zeigen, wie die runderneuerte Siri in iOS 27 aussehen soll. Die Bilder sind keine echten Systemaufnahmen, sondern Renderings auf Basis von Informationen, die Bloomberg vorliegen. Zu sehen sind eine eigenständige Siri-App und eine systemweite Funktion namens „Search or Ask“, die beide zu iOS 27 gehören sollen.

Neues Siri-Design

Mit der neuen Siri-App lässt sich der Assistent künftig auf dem iPhone, iPad und Mac per Sprache und per Text bedienen. Möglich sind fortlaufende Unterhaltungen samt Gesprächsverlauf, der sich auf Wunsch nach einer gewissen Zeit selbst löscht. In der Bedienung orientiert sich das Ganze an bekannten Chatbots wie ChatGPT, Gemini und Claude. Die Bilder von Bloomberg zeigen eine dunkel gehaltene Oberfläche mit einem „Ask Siri“-Feld am unteren Rand, einem Mikrofon-Symbol für den Sprachmodus und einer Büroklammer zum Anhängen von Bildern und Dateien. Vorangegangene Unterhaltungen erscheinen wahlweise als Liste oder als Sprechblasen.

Mit iOS 27 soll Siri auch den Bildschirminhalt erfassen können und den persönlichen Kontext der Nutzer besser einordnen. Apple hatte das Prinzip schon auf der WWDC 2024 vorgeführt, als ein Nutzer nach dem Flug seiner Mutter und einer Mittagsreservierung fragte und Siri die Antworten aus der Mail- und Nachrichten-App zog. Im Alltag soll sich das etwa darin zeigen, dass man vor einem Termin nach freien Zeitfenstern im Kalender fragen kann. Auch E-Mails, Notizen und Textnachrichten soll Siri verfassen und dafür Daten vom Gerät oder aus dem Internet heranziehen.

Die Funktion „Search or Ask“ ist über die Dynamic Island aufrufbar, und zwar von überall per Wischgeste aus der oberen Bildschirmmitte nach unten. Das Aktivierungswort „Siri“ und die gedrückte Seitentaste bleiben daneben bestehen. Die Oberfläche baut auf einer überarbeiteten Version der „Siri-Vorschläge“ auf und zeigt häufig genutzte Apps, kürzlich durchgeführte Websuchen, das Wetter und Kurzbefehle. Von dort lässt sich das Web über Apples neues KI-Suchsystem durchsuchen. Ergebnisse erscheinen dabei in einer Textkarte, die aus der Dynamic Island herausklappt. Wer mehr Details benötigt, wischt einfach weiter nach unten.

Da die neue Siri auf Apple Intelligence aufsetzt, dürfte sie dem iPhone 15 Pro und neueren Modellen vorbehalten bleiben. Die zugrunde liegenden Modelle stützen sich teilweise auf Gemini, nachdem Apple und Google im Januar einen entsprechenden Deal bekannt gegeben hatten. Auf ChatGPT greift Siri schon seit iOS 18.2 zu, und über eine geplante „Extensions“-Funktion sollen weitere Chatbots folgen, wobei Gemini und Claude als wahrscheinliche Kandidaten gelten.

Apple wird iOS 27 auf der WWDC-Keynote am Montag, dem 8. Juni, vorstellen. Nach der Beta-Phase wird die finale Version aller Voraussicht nach im September für alle kompatiblen Geräte erscheinen.