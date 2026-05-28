Meta hat seine Apps jahrelang kostenlos angeboten und sich über Werbung finanziert. An diesem Modell ändert sich nichts, aber nun kommt eine bezahlte Ebene obendrauf. Produktchefin Naomi Gleit kündigte den weltweiten Start von Instagram Plus, Facebook Plus und WhatsApp Plus an. Instagram Plus und Facebook Plus kosten laut TechCrunch jeweils 3,99 Dollar pro Monat, WhatsApp Plus 2,99 Dollar. Hierfür bekommen Abonnenten zusätzliche Funktionen zur Profilgestaltung, neue Reaktionen und erweiterte Statistiken.

Plus-Abos für Instagram, Facebook und WhatsApp

Instagram Plus ist von den drei Paketen das umfangreichste. Abonnenten sehen, wie viele Personen eine Story erneut angesehen haben. Zudem können sie beliebig viele Empfängerlisten für Stories anlegen, also Gruppen jenseits der bekannten engen Freunde. Einmal pro Woche lässt sich eine Story für mehr Reichweite hervorheben, dazu kommen animierte Super-Heart-Reaktionen, eigene App-Icons, anpassbare Schriften für die Profilbeschreibung und die Möglichkeit, eine Story über die üblichen 24 Stunden hinaus laufen zu lassen. Wer wissen will, wer alles zugeschaut hat, kann die Liste der Betrachter durchsuchen. Plus-Abonnenten können auch einen Beitrag direkt im eigenen Profil veröffentlichen, ohne dass er im Feed der Follower ausgespielt wird. Der Post ist damit auf dem Profil sichtbar, erzeugt aber keine Benachrichtigung im Feed.

Facebook Plus bietet weitgehend denselben Funktionsumfang. WhatsApp Plus geht in eine andere Richtung und konzentriert sich auf Personalisierung mit App-Designs, eigenen Klingeltönen, mehr angepinnten Chats, anpassbaren Listen und Premium-Stickern.

Die drei Plus-Abos ersetzen nicht das bestehende Meta Verified, das weiterhin auf Verifizierung, Schutz vor Identitätsmissbrauch und zusätzlichen Support setzt. Beide Angebote laufen parallel, was sich laut Meta künftig ändern könnte.

Meta One bündelt Bezahlangebote

Daneben hat Naomi Gleit eine Dachmarke vorgestellt, unter der Meta seine Abos bündelt. Meta One soll zur zentralen Heimat aller Bezahlangebote werden, auch für Pakete, die das Unternehmen erst noch testet.

Zwei dieser Testpakete richten sich an Nutzer der Meta-KI. Verfügbar sind sie noch nicht, die Preise hat Meta aber schon genannt. Das Plus-Paket soll 7,99 Dollar kosten, das Premium-Paket 19,99 Dollar. Beide schalten mehr Rechenkapazität, stärkere Reasoning-Funktionen sowie die erweiterte Erzeugung von Bildern und Videos frei.

Für Kreative und Unternehmen sind zwei weitere Pakete gedacht, die ebenfalls noch in der Testphase stecken. Meta One Essential soll 14,99 Dollar im Monat kosten und umfasst ein Verifizierungsabzeichen, Schutz vor Identitätsmissbrauch und eine Linksammlung, über die Nutzer auf ihre Auftritte im Web und in anderen Netzwerken verweisen können.

Meta One Advanced für 49,99 Dollar baut darauf auf und ergänzt unter anderem Platzierungen im Facebook-Feed, ausführlichere Statistiken, Werkzeuge zur Terminplanung von Beiträgen, Benachrichtigungen bei der Wiederverwendung eigener Inhalte, eine höhere Platzierung in der Suche von Instagram und Facebook, einen auffälligeren Folgen-Button auf Reels und automatische Folge-Einladungen an Personen, die mit den Inhalten eines Kreativen oder einer Marke interagieren.

Die KI-Pakete testet Meta ab dem kommenden Monat in Singapur, Guatemala und Bolivien. Die Pakete für Kreative und Unternehmen gehen noch in dieser Woche in Saudi-Arabien, Marokko, Thailand und Bangladesch an den Start.