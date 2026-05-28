Die Temperaturen steigen, die Fußball-WM steht bevor und auch der Sommerurlaub kommt langsam aber sicher in greifbare Nähe. Dies nehmen die Telefónica-Marken o2 und Blau zum Anlass, das Datenvolumen ihrer Roaming-Option „Roaming Plus World“ zu erhöhen. Euch winkt doppeltes Datenvolumen zum selben Preis.

o2 und Blau verdoppeln Roaming-Datenvolumen in 100 Ländern weltweit

Ab dem 01. Juni und bis zum 31. August erhalten Kunden in Prepaid- und Postpaid-Tarifen zum gleichen Preis doppelt so viel Datenvolumen. Seid ihr zum Beispiel zur FIFA-WM in den USA, Kanada oder Mexiko unterwegs oder macht ihr Strandurlaub in Agypten? Ihr profitiert. Es gibt sicherlich ausreichend Gründe (Navigation, Streaming, in Kontakt bleiben etc.), um in fernen Ländern online zu gehen.

Während ihr innerhalb der Europäischen Union vom Roam-Like-at-Home-Prinzip profitiert, erhaltet ihr mit der Option „Roaming Plus World“ auch Planungssicherheit für Fernreisen. Ihr könnt die Option „Roaming Plus World“ in über 100 Ländern nutzen, darunter die nordamerikanischen Gastgeberländer der Fußball-WM ebenso wie zahlreiche Fernreiseziele in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Im Aktionszeitraum steht zusätzliches Datenvolumen zur Verfügung:

Postpaid: 4 GB statt 2 GB für 14,99 €, 1 Monat gültig

Prepaid: 2 GB statt 1 GB für 9,99 €, 7 Tage gültig

Die Buchung der Roaming-Option erfolgt direkt über den bestehenden Mobilfunktarif. An dieser Stelle mach Telefónica Deutschland noch einmal darauf aufmerksam, dass man mit allen nationalen Netzbetreibern in den USA, Kanada und Mexiko kooperiert. Dies umfasst die mobile Datennutzung über 5G und 4G sowie die mobile Telefonie über Voice over LTE (4G). Dadurch stehen in den WM-Ländern leistungsfähige Sprach- und Datenverbindungen zur Verfügung.

>>> Hier geht es zu den o2 Tarifen <<<