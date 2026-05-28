Sonos arbeitet im Hintergrund weiter an seiner App für iOS und Android. Nun hat das Unternehmen frische Updates veröffentlicht. iOS-Nutzer können die Sonos-App ab sofort in Version 85.01.2 herunterladen, während Android-Nutzern die Version 85.01.4 angeboten wird.

Sonos-App: Update auf Version 85.01.2 bringt kleinere Verbesserungen

Sonos hat ein Update seiner App veröffentlich. Mit der neuesten Version der Sonos-App erhaltet ihr eine Funktion zum Aktivieren oder Deaktivieren von SonosNet. Hierfür ist allerdings die App-Version 85 oder höher sowie die neueste Systemsoftware-Version erforderlich. Das Aktivieren bzw. Deaktivieren des SonosNet kann sinnvoll sein, wenn die Verbindungen nicht optimal mit ihren Router bzw. dem WLAN-Standard harmonieren.

Darüberhinaus zeigt „Über mein System“ jetzt ConnectionType an und gibt an, wie jedes Sonos Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist.