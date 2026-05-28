RevenueCat hat den zweiten Teil seines Berichts „State of Subscription Apps 2026“ veröffentlicht. Dieser bietet aufschlussreichen Daten zur Abo-Kündigung und Rückgewinnung von Nutzern. Die Ergebnisse sind für App-Entwickler ernüchternd: Wer ein Jahresabo kündigt, ist in der Regel für immer weg.

Kündigung meist gleich am ersten Tag

Laut dem Bericht findet mehr als die Hälfte aller Testzeitraum-Kündigungen bereits am ersten Tag statt. Bei 30- und 14-tägigen Testzeiträumen sinkt die Kündigungsrate nach Tag 2 jedoch dramatisch auf unter 10 Prozent – wer den Anfang übersteht, bleibt also meistens dabei.

Bei Jahresabos sieht es ähnlich kritisch aus: 35 Prozent aller Jahresabo-Kündigungen fallen in den ersten Monat. Besonders Shopping-Apps verlieren früh: Rund die Hälfte aller Jahresabo-Kündigungen passiert dort innerhalb der ersten 30 Tage. Bildungs-Apps schneiden dagegen deutlich besser ab – hier sind es nur rund 30 Prozent.

Wer kündigt, kommt kaum zurück

Die wohl wichtigste Erkenntnis des Berichts: Die Reaktivierungsrate bei Jahresabos liegt bei nur 5 Prozent. Monatliche Abonnenten kehren hingegen viermal häufiger zurück. Das bedeutet: Wer ein Jahresabo kündigt, ist in der überwiegenden Mehrheit der Fälle dauerhaft verloren.

Jahresabos lohnen sich – wenn Nutzer die erste Hürde überwinden

Die gute Nachricht für Entwickler: Jahresabos sind nach der ersten Verlängerung deutlich stabiler als kürzere Laufzeiten. Die Verlängerungsrate bei Jahresplänen liegt im Gesamtschnitt bei 83,4 Prozent – mehr als viermal so hoch wie bei Wochenabos und etwa doppelt so hoch wie bei Monatsplänen.

Noch ermutigender: Die Verlängerungswahrscheinlichkeit steigt mit der Zeit. Nach der ersten Verlängerung liegt die Median-Rate bei 23 bis 40 Prozent, nach der zweiten bereits bei 44 bis 64 Prozent und nach der dritten bei 56 bis 70 Prozent. Wer einmal treu ist, bleibt es zunehmend.

Der vollständige Bericht enthält außerdem regionale Unterschiede bei der Reaktivierung sowie eine Analyse nach Preisstufen – und ist auf der Website von RevenueCat abrufbar.