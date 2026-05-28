RevenueCat hat den zweiten Teil seines Berichts „State of Subscription Apps 2026“ veröffentlicht. Dieser bietet aufschlussreichen Daten zur Abo-Kündigung und Rückgewinnung von Nutzern. Die Ergebnisse sind für App-Entwickler ernüchternd: Wer ein Jahresabo kündigt, ist in der Regel für immer weg.
Kündigung meist gleich am ersten Tag
Laut dem Bericht findet mehr als die Hälfte aller Testzeitraum-Kündigungen bereits am ersten Tag statt. Bei 30- und 14-tägigen Testzeiträumen sinkt die Kündigungsrate nach Tag 2 jedoch dramatisch auf unter 10 Prozent – wer den Anfang übersteht, bleibt also meistens dabei.
Bei Jahresabos sieht es ähnlich kritisch aus: 35 Prozent aller Jahresabo-Kündigungen fallen in den ersten Monat. Besonders Shopping-Apps verlieren früh: Rund die Hälfte aller Jahresabo-Kündigungen passiert dort innerhalb der ersten 30 Tage. Bildungs-Apps schneiden dagegen deutlich besser ab – hier sind es nur rund 30 Prozent.
Wer kündigt, kommt kaum zurück
Die wohl wichtigste Erkenntnis des Berichts: Die Reaktivierungsrate bei Jahresabos liegt bei nur 5 Prozent. Monatliche Abonnenten kehren hingegen viermal häufiger zurück. Das bedeutet: Wer ein Jahresabo kündigt, ist in der überwiegenden Mehrheit der Fälle dauerhaft verloren.
Jahresabos lohnen sich – wenn Nutzer die erste Hürde überwinden
Die gute Nachricht für Entwickler: Jahresabos sind nach der ersten Verlängerung deutlich stabiler als kürzere Laufzeiten. Die Verlängerungsrate bei Jahresplänen liegt im Gesamtschnitt bei 83,4 Prozent – mehr als viermal so hoch wie bei Wochenabos und etwa doppelt so hoch wie bei Monatsplänen.
Noch ermutigender: Die Verlängerungswahrscheinlichkeit steigt mit der Zeit. Nach der ersten Verlängerung liegt die Median-Rate bei 23 bis 40 Prozent, nach der zweiten bereits bei 44 bis 64 Prozent und nach der dritten bei 56 bis 70 Prozent. Wer einmal treu ist, bleibt es zunehmend.
Der vollständige Bericht enthält außerdem regionale Unterschiede bei der Reaktivierung sowie eine Analyse nach Preisstufen – und ist auf der Website von RevenueCat abrufbar.
Woran liegt das ?
An völlig überzogenen Abopreisen , schlechter App und mangelhaftem Support.
Bei 85% der Apps würde ein einmaliger Kaufpreis reichen. Aber die gier der Firmen
ist wie bei vielen Dingen grenzenlos. Da wird für ein Abo einer 0815 App die es vor 2-3 Jahren
noch zum Kauf für 4-5 Euro heute ein Abopreis von 9,90€ verlangt / Jahr und das sind noch
nicht die ganz schlimmen Beispiele.
Gute Apps sind genau die 5% bei denen das Abo gern verlängert wird.
Bekomme ich ausreichend Leistung , Support und neue Updates gern auch ein Abo ,
leider ist das nur sehr selten der Fall. Wer sich allerdings mehr Gedanken über die Tax von
Apple macht und hier ständig am Preis dreht landet da wo er hingehört.
Sehe ich ähnlich wie mein Vorredner. Schaut man in Richtung Streaming, sieht man das am besten. Alles wird mittlerweile gestückelt und wer alles sehen will, muss 200 Euro und mehr pro Monat ausgeben… Piraterie war quasi fast ausgestorben bis alle nur noch Kasse machen wollten. Jetzt sind die einschlägigen Seiten wieder da und sogar noch attraktiver als die Offiziellen Seiten. Wieso 5-10 Euro Monatlich für 720p bezahlen wenn man es kostenlos in 4K schauen kann? Und das lässt sich auf alles mehr oder weniger reproduzieren was momentan so abgeht mit den Abos.