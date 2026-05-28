Vodafone und Deutsche GigaNetz haben bekannt gegeben, dass beide Unternehmen beim Glasfaserausbau in Deutschland kooperieren. Bis zum Jahr 2030 sollen bis zu einer Millionen FTTH-Anschlüsse „unterstützt“ werden. Ab dem kommenden Jahr können Vodafone-Kunden bereits Glasfaser im Netz der Deutschen GigaNetz buchen.

Vodafone und Deutsche GigaNetz kooperieren bei Glasfaser

Nicht nur die Deutsche Telekom treibt den Glasfaserausbau in Deutschland voran, auch viele weitere Unternehmen beteiligen sich. Nun haben Vodafone und Deutsche GigaNetz eine Kooperation bekannt gegeben.

Vodafone und Deutsche GigaNetz haben eine Absichtserklärung für eine langfristige Zusammenarbeit auf Basis einer Wholesale-Kooperation unterzeichnet. Durch die Partnerschaft kann Vodafone künftig seine Internet-, TV- und Telefoniedienste auch über das Glasfasernetz der Deutschen GigaNetz anbieten. Bereits zum geplanten Vermarktungsstart im Jahr 2027 sollen rund 500.000 Haushalte und Unternehmen Zugang zu Gigabit-schnellen FTTH-Anschlüssen erhalten.

Langfristig plant die Deutsche GigaNetz, ihre Infrastruktur bis 2030 auf bis zu eine Million FTTH-Anschlüsse auszubauen. Vodafone erweitert damit zugleich die Reichweite seines Gigabit-Angebots deutlich. Über die Kombination aus Kabel-Glasfaser- und FTTH-Technologien können inzwischen mehr als 72 Prozent aller Haushalte in Deutschland Gigabit-Internet von Vodafone buchen.

Die Kooperation zeigt zudem, wie stark der Markt aktuell auf Wholesale-Modelle setzt: Statt überall eigene Netze parallel aufzubauen, arbeiten Anbieter zunehmend zusammen, um Glasfaseranschlüsse schneller und wirtschaftlicher verfügbar zu machen.