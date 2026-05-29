Wir blicken am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serien, stehen mit „Star City“ und „Propeller One-Way Night Coach“ ab sofort zwei komplett neue Originals auf der Video-Streaming-Plattform bereit.

Apple TV: „Star City“ ist gestartet

Ab sofort steht mit „Star City“ ein Spin-Off er beliebten Original-Serie „For All Mankind“ auf der Video.-Streaming-Plattform bereit. Star City erweitert die Welt von „For All Mankind“ und stammt von den preisgekrönten Schöpfern Ben Nedivi, Matt Wolpert und Ronald D. Moore. Ab sofort warten die ersten beiden Folgen der 8-teiligen Serie auf euch. Anschließend folgen immer freitags bis zum 10. Juli neue Episoden.

„Star City“ ist ein packender, paranoider Thriller, der uns zu dem entscheidenden Moment in der alternativen Geschichtsschreibung des Weltraumwettlaufs zurückführt – als die Sowjetunion als erste Nation einen Menschen auf den Mond brachte. Doch dieses Mal erleben wir die Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang und sehen das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere, die in das sowjetische Raumfahrtprogramm eingebunden waren, sowie die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Propeller One-Way Night Coach“ startet ebenfalls

Ebenfalls ab sofort auf Apple TV am Start ist der Apple Original-Film „Propeller One-Way Night Coach“. Der Film wurde von dem zweifach für den Oscar nominierten und mit dem Golden Globe und dem Emmy Award ausgezeichneten John Travolta geschrieben, inszeniert, gesprochen und produziert wurde.

Im goldenen Zeitalter der Luftfahrt begeben sich der junge Flugzeugenthusiast Jeff (gespielt vom Newcomer Clark Shotwell) und seine Mutter (Kelly Eviston-Quinnett) auf eine Reise quer durchs Land nach Hollywood – ein Flug, der sich zu einem unvergesslichen Erlebnis entwickelt. Zwischen Bordverpflegung, charmanten Flugbegleiterinnen (gespielt von Ella Bleu Travolta und Olga Hoffmann), unerwarteten Zwischenstopps, schillernden Passagieren und einem aufregenden Blick in die erste Klasse entfaltet sich die Reise in magischen und überraschenden Momenten und prägt Jeffs Zukunft.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch hier haben wir euch den Trailer für euch.