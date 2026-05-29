Seit längerem halten sich hartnäckige Gerüchte, ein welchem Farben Apple die kommenden iPhone 18 Pro Modelle auf den Markt bringen wird. Dabei zeichnet sich ab, dass Apple die Farbe Comic Orange, die beim iPhone 17 Pro besonders beliebt ist, durch ein dunkles Kirschrot ersetzt. Genau diese Farboption zeigt sich nun auf den iPhone 18 Pro Dummies.

iPhone 18 Pro: Kirschrot statt Cosmic Orange

Im vergangenen Monat meldete sich Leaker Ice Universe zu Wort und sprach von vier Farboptionen für das iPhone 18 Pro. Konkret nannte er Schwarz, Silber, Burgunder und Blau. Nun hat Leaker Sonny Dickson Fotos von iPhone 18 Pro Dummies in denselben bzw. sehr ähnlichen vier Farben veröffentlicht:

Schwarz

Silber

Dunkle Kirsche

Hellblau

Fraglich ist, ob die Dummies auf den bisherigen Gerüchten basieren oder eigene Quellen zu den Dummies geführt haben. Wie eingangs erwähnt, war Cosmic Orange beim iPhone 17 Pro besonders beliebt. Offenbar hat sich Apple allerdings dazu entscheiden, diese Farbe beim iPhone 18 Pro aufzugeben und durch eine andere Farboption zu ersetzen. Die letzten Wochen sprachen immer wieder von einem Rot. Ob es schlussendlich Burgunder, Dunkel-Rot oder Kirschrot wird, bleibt abzuwarten. Spannend bleibt auch, ob Apple beim iPhone 18 Pro wieder vier Farboptionen anbietet, oder wie beim iPhone 17 Pro bei drei Farben bleibt.