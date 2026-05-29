Noch hat Apple kein Wort über sein erstes faltbares iPhone verloren, doch der chinesische Zubehörhersteller iFunSmart hat dafür bereits erste Schutzhüllen angekündigt. Die Produktbilder geben einen frühen Eindruck davon, wie das Gerät aussehen könnte, das Apple aller Voraussicht nach im September vorstellt.

Zubehör auf Verdacht

Zubehörhersteller entwerfen ihre Modelle oft schon Monate vor einem neuen iPhone, weil sie ihre Hüllen pünktlich zum Verkaufsstart anbieten wollen. Verlässliche Informationen direkt von Apple haben sie dabei so gut wie nie. Als Vorlage dienen stattdessen vorab geleakte CAD-Renderings.

Auch iFunSmart hat keine Daten direkt von Apple erhalten. So sparen die veröffentlichten Bilder den komplexen Scharniermechanismus des faltbaren iPhone aus und zeigen nur die beiden Hälften des aufgeklappten Geräts, deren Form sich mit den zuvor kursierenden CAD-Renderings deckt. Das Scharnier ist hingegen noch ein großes Geheimnis, weil Apple angeblich noch an der Finalisierung arbeitet.

Auf der Rückseite der gezeigten Geräte sind zwei Kameralinsen und die Aussparung für den Kameraknopf zu erkennen, während ein Action-Button fehlt. Die Hülle selbst besteht offenbar aus vier einzelnen Teilen, die getrennt an den beiden Gehäusehälften einrasten. Zudem zeigt die Rückseite die MagSafe-Markierung. Ob das faltbare iPhone MagSafe überhaupt unterstützt, ist allerdings bislang nicht bekannt.

Bei der Einordnung lohnt sich ein zweiter Blick. Wie AppleInsider anmerkt, handelt es sich nämlich nicht um eine komplett neue Sichtung, sondern um bereits seit April kursierende Renderings, über die iFunSmart lediglich seine eigene Hülle gelegt hat. Diese Vorlagen gehen unter anderem auf Dummy-Modelle des Leakers Sonny Dickson zurück.

In der Gerüchteküche läuft Apples erstes faltbares iPhone meist unter dem Namen „iPhone Ultra“. Ob sich der Name in Cupertino durchsetzt, wird sich im Herbst zeigen, wenn das Gerät neben dem iPhone 18 Pro und Pro Max auf den Markt kommen soll.

Technisch soll das „iPhone Ultra“ ein 7,8 Zoll großes Innendisplay und ein 5,5 Zoll großes Außendisplay bekommen, dazu den A20-Chip und das hauseigene C2-Modem. Statt Face ID ist Touch ID im Power-Button vorgesehen. Auf der Rückseite werden zwei Kameras erwartet. Beim Preis rechnen die meisten Quellen mit einem Einstieg um 2.000 Dollar, was das faltbare iPhone zum teuersten Modell der Reihe machen würde. Die günstigeren iPhone 18 und iPhone Air 2 folgen, anders als in den Vorjahren, erst im Frühjahr 2027, sodass Apple den Herbst allein dem Pro-Lineup überlässt.