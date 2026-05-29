Vor wenigen Wochen hat Paul McCartney ein exklusives Konzert zum 50. Apple-Jubiläum auf dem Gelände des Apple Parks in Cupertino gegeben. Diese „günstige“ Gelegenheit hat Zane Lowe von Apple Music offenbar genutzt, um mit dem Ex-Beatle ein Interview zu führen. Im Gespräch mit Apple Music blickt McCartney auf sein Leben und seine Karriere zurück, teilt Fotos und Geschichten aus seiner Kindheit sowie aus den frühen Tagen mit The Beatles. Außerdem spricht er über die Inspirationen für das neue Album, seinen kreativen Prozess und das Songwriting.

Zane Lowe interviewt Paul McCartney

Am heutigen Freitag (29. Mai 2026) bringt Paul McCartney sein neues Album The Boys of Dungeon Lane heraus. Da Klappern für gewöhnlich und nachvollziehbarer Weise zum Handwerk gehört, rührt der Künstler entsprechend die Werbetrommel, um sein neuestes Werk zu bewerben.

Das vollständige Video haben wir euch im Artikel hinterlegt. Auf eins, zwei Aussagen des Künstlern möchten wir separat eingehen. Angesprochen auf seinen kreativen Prozess zum Schreiben von Songs stellt Paul McCartney fest, dass man früher immer ein Stück immer zu Ende bringen musste, weil es keinen Ort gab, um es festzuhalten. Man hatte es im Kopf; also musste man es fertigstellen – und genau das tat man dann auch. Mittlerweile hat der Küsntler weit über zweitausend Skizzen auf meinem Handy gespeichert, weil er sie einfach aufnimmt und sich denkt: „Okay, darauf komme ich später zurück. Ich habe es gesichert, das passt schon.“

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Zudem sprach Paul McCartney mit Zane Lowe über das Schreiben seines neuen Songs „Days We Left Behind“ und gab einen Rückblick auf „Dungeon Lane“. Er sagte unter anderem