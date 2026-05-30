Apple bietet Apple Music derzeit für Einzelpersonen, Familien und Studierende an. Zudem ist Apple Music Bestandteil von Apple One. Schlussendlich bieten alle Abos den vollen Zugriff auf über 100 Millionen Songs, 3D Audio und Lossless Audio, Zugang zu Apple Music Classical und mehr. Kurzum: Egal, welchen Tarif ihr bucht, ihr erhaltet uneingeschränkten Zugang. Nun sind allerdings Hinweise aufgetaucht, dass Apple neben dem „Premium“-Zugang an einer weiteren Abo-Stufe mit möglicherweise eingeschränktem Zugang arbeiten.

Apple Music: Hinweise auf neue Abo-Stufen aufgetaucht

In der Beta zu Apple Music für Android sind konkrete Hinweise aufgetaucht, dass Apple an einer neuen Abo-Stufe für Apple Music arbeitet oder sich zumindest damit beschäftigt. So finden sich im Programmcode Code-Schnippel wie „premium access required“ oder die Fehlermeldunng “Limit beim Überspringen von Liedern erreicht”.

Bislang gibt es keine offizielle Ankündigung, dass Apple ein kostenloses Angebot mit Beschränkungen oder an preislich gestaffelten Tarifen arbeitet. Vielmehr hat Apple Music Chef Oliver Schusser kürzlich noch in einem Interview zu verstehen gegeben, dass Apple Music der einzige Dienst ohne Gratis-Tarif sei und man wirklich darauf stolz ist.

Sind die aufgetauchten Textbausteine für etwas ganz anderes gedacht? Beispielsweise für den Zugriff auf Radiosender? Im kommenden Monat lädt Apple zur WWDC, diese wird am 08. Juni mit einer Keynote eröffnet. Gut möglich, dass wir schon dann eine Antwort erhalten.