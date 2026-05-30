Die smarte Stimmungsleuchte Eve Clare haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder thematisiert (hier unser Test). Nun gibt es einen Grund noch einmal auf Eve Clare zu blicken, da sich die smarte Stimmungsleuchte passend zur bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in einen leuchten Spielball verwandeln lässt. Zudem hat Eve einen 15 Prozent Rabattcode für das Produkt aufgelegt.

Verwandelt Eve Flader in einen leuchten Spielball

Kurz und schmerzlos möchten wir euch auf die aktuelle „Eve Flare“-Aktion aufmersam machen. Nur für kurze Zeit erhaltet ihr zu jedem Eve Flare ein kostenloses Spielball-Stickerset. So könnt ihr eure Lampe im Handumdrehen zum leuchtenden Fußball-Highlight eures Fußballabends machen. Jetzt muss nur noch eure Lieblingsmannschaft den Sieg mit nach Hause bringen.

Die Steuerung erfolgt in gewohnter Manier per Siri, per App oder direkt am Gerät. Aus einem riesigen Farbspektrum könnt ihr den passenden Farbton auswählen und bei jedem Tor euer Zuhause in den Farben eures Teams erstrahlen lassen. Eve Clare bietet zudem bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit (damit euch die Verlängerung mühelos gemeistert wird), IP65-Zertifizierung und einen integrierten Tragegriff.

Zusammenfassung: Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 19. Juli 2026 bzw. solange der Vorrat reicht, erhaltet ihr bei jeder Eve Clare Bestellung ein kostenloses Spielball-Stickerset. Mit dem Code GOAL erhalte ihr bis einschließlich 09. Juni 15 Prozent Rabatt auf Eve Flare, Eve Aqua, Eve Flare 2er-Set, das Bundle-Angebot Eve Flare + Eve Motion, und das Bundle-Angebot Eve Flare + Homepod Mini im Eve Store.