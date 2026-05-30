Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal jede Menge aktuelle Filme, darunter der mit dem iPhone 15 Pro Max gedrehte Horrorfilm „28 Years Later“, die Neuauflage von „Anaconda“ und der Katastrophenfilm „Greenland 2“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen können auch hier nur Prime-Mitglieder die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle Empfehlungen aus der Aktion für euch:

28 Years Later: The Bone Temple (2026, Horror, IMDb 7,2)

„Dr. Kelson befindet sich in einer schockierenden neuen Beziehung, die die Welt, für immer verändern könnte. Zudem wird Spikes Begegnung mit Jimmy Crystal zu einem Albtraum, dem er sich nicht entziehen kann. In der Welt von ‚The Bone Temple‘ sind die Infizierten nicht mehr die größte Bedrohung für das Überleben, denn die Unmenschlichkeit der Überlebenden kann noch erschreckender sein.“

Besetzung: Jack O’Connell, Alfie Williams, Ralph Fiennes, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry, Maura Bird, Ghazi Al Ruffai, Robert Rhodes u. a.

28 Years Later wurde mit dem iPhone 15 Pro Max als Hauptkamera und zusätzlichem Equipment wie Aluminiumkäfigen und Objektivaufsätzen gedreht. Eine Besonderheit war eine spezielle Kamerahalterung, die bis zu 20 iPhones gleichzeitig aufnehmen kann.

Primadonna or Nothing (2025, Dokumentation, IMDb 8,6)

„Primadonna or Nothing begleitet drei Sängerinnen auf ihrem Weg durch die Opernwelt: Valerie Eickhoff kämpft als Nachwuchstalent um Anerkennung, Angel Joy Blue erlebt als gefeierte Star-Sopranistin die Schattenseiten des Ruhms, und die legendäre Renata Scotto blickt auf ihr Leben im Rampenlicht zurück. Ein intimes Porträt von Leidenschaft, Erfolg und Hingabe zur Kunst der Oper.“

Besetzung: Angel Blue, Valerie Eickhoff, Renata Scotto u. a.

Stolz & Eigensinn (2025, Dokumentation, IMDb 7,7)

„Deutschland unmittelbar nach der Wende. Die zweite große Entlassungswelle hat den Osten erreicht. Frauen aus den ehemaligen Industrie-Großbetrieben der DDR erzählen mit heute überraschender Selbstverständlichkeit über sich und die persönlich erlangte Unabhängigkeit durch ihre Arbeit.“

Besetzung: Silke Butzlaff, Steffi Gänkler, Ingrid Kreßner, Bärbel Grätz, Ulla Nitzsche, Brigitte Jahn, Christel Bradler, Cornelia Patzwald, Monika Schurmann, Isabell Radecke-Aurin u. a.

Die Gesandte des Papstes (2025, Drama, IMDb 7,3)

„Das mitreißende und bewegende Leinwandepos erzählt die wahre Geschichte der italienischen Ordensfrau Francesca Cabrini – einer Pionierin, die zur Symbolfigur weiblicher Selbstermächtigung wurde. Ein Film über Menschlichkeit, Glaube, Gerechtigkeit und die unerschütterliche Überzeugung, dass wahre Veränderung oft von jenen ausgeht, denen man es nicht zutrauen würde.“

Besetzung: Cristiana Dell’Anna, David Morse, Romana Maggiora Vergano, Federico Ielapi, Patch Darragh, Andrew Polk, Brian Ceponis, Sarah Santizo, Peter Lojacono, Montserrat Espadalé, Sam Bond, Fausto Russo Alesi, Kevin Tanski u. a.

Sorda – Der Klang der Welt (2025, Drama, IMDb 7,3)

„Die gehörlose Ángela und der hörende Héctor erwarten ihre Tochter Ona. Je näher die Geburt rückt, desto größer Ángelas Sorge: Wie ein Kind erziehen in einer Welt voller Barrieren? Wird Ona hören oder sein wie sie? Ihre schützende Zweisamkeit bekommt Risse. Ein zärtlicher Film über Identität, Missverständnisse, Respekt, Liebe – und die Kraft, neu anzufangen.“

Besetzung: Míriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario u. a.

Der Pinguin meines Lebens (2025, Drama, IMDb 7,1)

„Tom, ein mürrischer Lehrer, kommt 1976 nach Buenos Aires, um an einem Jungeninternat Englisch zu unterrichten. Inmitten des Militärputsches sind auch seine Schüler aufsässig. Doch sein Leben ändert sich komplett, als er am Strand von Uruguay einen Pinguin rettet, den er trotz aller Bemühungen nicht wieder loswird. Der Vogel wird ihm ein treuer Freund und für die Schüler zum Pinguin des Vertrauens.“

Besetzung: Steve Coogan, Jonathan Pryce, Vivian El Jaber, Björn Gustafsson, Alfonsina Carrocio, David Herrero, Mica Breque, Tomás Pozzi, Ramiro Blas, Juan Barreiro, Aimar Miranda u. a.

Der Kuss des Grashüpfers (2025, Drama, IMDb 7,1)

„Ein poetisch-surrealer Film über Trauer, Sinnsuche und das Weiterleben nach dem Verlust. Als Bernard vom nahenden Tod seines Vaters erfährt, gerät seine Welt aus dem Gleichgewicht. Zwischen einem menschengroßen Grashüpfer, einem Schaf und einer brüchigen Beziehung muss er sich neu verorten – mit feinem Humor und großer emotionaler Tiefe.“

Besetzung: Lenn Kudrjawizki, Sophie Mousel, Michael Hanemann, Rasim Jafarov, Adolf El Assal u. a.

The Ugly Stepsister (2025, Horror/Drama, IMDb 7,0)

„Elvira (Lea Myren) hat genug vom Dasein im Schatten ihrer bildhübschen Stiefschwester Agnes (Thea Sofie Loch Næss). Um die Blicke von Prinz Julian (Isac Calmroth), dem begehrtesten Junggesellen des gesamten Königreichs, auf sich zu ziehen, ist ihr jedes Mittel recht. Unter Einsatz von Blut, Schweiß und Tränen schreckt Elvira vor nichts zurück, um den Prinzen für sich zu gewinnen.“

Besetzung: Lea Myren, Ane Dahl Torp, Thea Sofie Loch Næss, Flo Fagerli, Isac Calmroth, Malte Gårdinger, Ralph Carlsson, Isac Aspberg, Albin Weidenbladh, Oksana Czerkasyna u. a.

Die Schule der magischen Tiere 4 (2025, Abenteuer, IMDb 5,7)

„Viertes Fantasyabenteuer nach der Buchreihe: Die Kinder und ihre magischen Gefährten müssen gemeinsam mit Neuzugang Miriam in einer Challenge ihre Schule vor der Schließung retten.“

Besetzung: Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Emilia Pieske, Tomomi Themann, Philip Müller u. a.

Anaconda (2025, Action, IMDb 5,5)

„Die langjährigen Freunde Doug (Jack Black) und Griff (Paul Rudd) verwirklichen ihren Traum, ihren Lieblingskultfilm ‚Anaconda‘ in den Tiefen des Amazonas neu zu verfilmen. Doch die Dinge werden ernst, als eine echte riesige Anakonda auftaucht und ihr komisch-chaotisches Filmset in eine tödliche Situation verwandelt. Der Film, den sie unbedingt drehen wollen, könnte ihnen das Leben kosten …“

Besetzung: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello u. a.

Greenland 2 (2025, Action, IMDb 5,2)

„Fünf Jahre nach dem Einschlag des Kometen lebt Familie Garrity noch immer in einem Bunker in Grönland. Doch Frieden finden sie hier nicht: Luft und Wasser sind verseucht und Fragmente im Orbit können jederzeit auf die Erde stürzen. Als ein Erdbeben den Bunker zerstört, müssen sie erneut aufbrechen – durch ein verwüstetes Europa zum letzten Zufluchtsort: dem Ort des Einschlags in Südfrankreich.“

Besetzung: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah, William Abadie, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg, Nelia Valery Da Costa, Ken Nwosu, Denez Raoul u. a.