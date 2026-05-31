Anker hat vor wenigen Wochen mit dem Anker Nano 45W das weltweit erste Ladegerät mit Smart Display und automatischer iPhone-Erkennung auf den Markt gebracht. Wir haben uns das kompakte GaN-Ladegerät einmal näher angeguckt und ausprobiert.

Anker Nano 45W im Test: Smartes Ladegerät mit Display und iPhone-Erkennung

Design und Verarbeitung

Das auffälligste Merkmal sitzt direkt vorne: das Display. Es zeigt je nach Modus die aktuelle Ladeleistung, die Temperatur sowie den aktiven Lademodus an – ergänzt durch anschauliche Animationen. Das Gehäuse ist dabei kompakt und hochwertig verarbeitet, mit einer ansprechenden Optik – besonders die orangene Variante macht einiges her und pass ideal zum iPhone 17 Pro (Max) in Comic Orange.

Nicht ohne Grund dürfte Anker diese Farbe aufgelegt haben. Das Ladegerät ist insgesamt in den vier Farben Schwarz, Blau, Weiß und Orange erhältlich.

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Intelligente iPhone-Erkennung und Schonmodus

Das Herzstück ist die automatische Geräteerkennung. Auf dem Display erscheint beim Verbinden direkt, welches Gerät angeschlossen wurde. Neben der Erkennung bietet das Ladegerät einen sogenannten Care Mode, der sich per Fingertipp auf das Gehäuse aktivieren lässt und die Ladeleistung drosselt, um sowohl das Netzteil als auch den iPhone-Akku thermisch zu entlasten – besonders nützlich beim Laden über Nacht.

Der TÜV-zertifizierte „Schonmodus“ lässt sich per Doppeltippen aktivieren und senkt die Temperatur um bis zu 5 Grad. Wichtig zu wissen: Die intelligente iPhone-Erkennung ist ausschließlich kompatibel mit der iPhone 17-, 16- und 15-Serie sowie ausgewählten iPad-Pro-Modellen. Das iPhone 17e wird nicht unterstützt. Die Unterstützung weiterer Modelle soll noch folgen.

Ladeleistung

Der einzige USB-C-Port liefert bis zu 45 Watt nach dem USB Power Delivery Standard (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A) und unterstützt zusätzlich PPS. Das reicht aus, um iPhones, iPads und viele Android-Smartphones mit voller Geschwindigkeit zu laden – und deckt sogar einige kompakte Notebooks ab. Laut Anker lädt sich ein iPhone 17 Prodamit in nur 20 Minuten auf 50 Prozent auf.

Ein kleines Manko: Das Ladegerät verzichtet auf die 12-V-Spannungsstufe, was in der Praxis selten relevant ist, aber erwähnenswert bleibt. Zudem fehlen auf dem Display weitergehende Infos wie Spannung oder Stromstärke – neben der aktuellen Watt-Anzeige gibt es nicht viele Details.

Fazit

Das Anker Nano 45W ist ein durchdachtes Ladegerät für Apple-Nutzer, das mit dem Smart Display und dem TÜV-zertifizierten Care Mode echten Mehrwert bietet. Die automatische iPhone-Erkennung funktioniert reibungslos, und das kompakte GaN-Design macht das Gerät zum praktischen Begleiter für unterwegs. Einziger Wermutstropfen: Es steht nur ein einzelner USB-C-Anschluss zur Verfügung. Für iPhone-15/16/17-Nutzer, die auf Akkupflege Wert legen, ist es dennoch eine klare Empfehlung. Ob ihr allerdings zwingend ein Display im Netzteil benötigt, um euch ei paar Eckdaten anzeigen zu lassen, überlassen wir euch. Schließlich muss dieses „mitbezahlt“ werden. Nichtsdestotrotz ist Anker Nano 45W ein Top-Ladegerät und bei einem Preis von knapp 30 Euro wird der ein oder andere Nutzer sicherlich zugreifen.

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